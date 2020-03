Hit-Boy et Boi-1da en avant-première Drake, Roddy Ricch, Big Sean et Nipsey Hussle Music

Hit-Boy et Boi-1da ont surpris les fans avec de la nouvelle musique lorsqu’ils se sont affrontés lors de leur bataille de beat épique vendredi soir.

Lors de leur épreuve de force «Battez la bataille que vous ne voulez pas manquer» sur Instagram Live, les super-producteurs ont débuté des morceaux inédits de Drake, Nas, Big Sean et même Nipsey Hussle.

Boi-1da a d’abord dévoilé un extrait d’une collaboration entre Drake et Roddy Ricch qui a illuminé la section des commentaires. “Je secoue les diamants quand je suis sous pression … Je suis la coupe, le garçon dans la coupe!” viole le Dieu 6 avant que le hitmaker de “The Box” ne vienne avec le crochet: “Je dois rester debout et ne pas me faire tomber.”

Boi-1da a averti son concurrent: “Je ne joue pas avec toi, mon frère.”

Et il ne plaisantait pas. Le beatmaker de Toronto a ensuite joué un extrait d’un deuxième morceau inédit de Drake. “Cela devait arriver / Le triple platine le plus fiable”, rappe Drizzy. “Je veux dire qu’il n’y a même pas de doute / Tu sais de quoi je parle / Avant de m’en sortir, j’ai dit que je devais m’en sortir / Et je l’ai fait, je l’ai fait, je l’ai vraiment fait.”

Hit-Boy est revenu avec un peu de chaleur, prévoyant une collaboration inédite entre Big Sean et le regretté Nipsey Hussle sur le prochain album de Sean Detroit 2. “Real rap shit”, a déclaré Hit-Boy lors de l’introduction de la chanson. “Repose en paix, Nipsey.”

On peut entendre Nip rapper quelques bars puissants: “Putain de rap, je suis une légende de la rue.” Sean a même fait une apparition surprise en studio, rappant aux côtés de Hit-Boy sur la piste.

Et juste au moment où les fans pensaient avoir tout entendu, Hit-Boy les a interrompus avec un nouveau morceau de Nas, qui trouve God’s Son crachant quelques rimes lourdes.