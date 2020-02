Hitler suscite la controverse en 2020 pour le film nominé aux Oscars Jojo Rabbit | INSTAGRAM

75 ans après qu’Hitler a perdu la vie, il continue de susciter la controverse, cette fois il l’a fait grâce à un film de style satire où Adolf Hitler apparaît comme l’ami imaginaire d’un petit garçon nazi.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il s’agit de l’adaptation du livre Caging Skies de Christine Leunens, où ils racontent une histoire fictive de Johannes “Jojo” Betzle, comme s’il vivait à l’époque d’Hitler en Allemagne même.

L’intrigue se déroule autour de l’enfant et de l’idéologie nazie, nous pouvons donc voir comment les soldats auraient été formés et comment c’était, bien que comiquement, de vivre dans ces années sombres et de faire partie des partisans de l’ancien chef.

Vous pourriez également être intéressé: Oscar 2020 Awards: comment, quand et où voir les prix

Tout commence à prendre plus de profondeur lorsque l’enfant découvre que sa mère (qui est interprétée par Scarlett Johansson), a un jeune juif caché dans sa maison. L’ami imaginaire de Jojo, qui est Adolf Hitler comme le garçon l’imagine, lui conseille de ne pas se mêler à la jeune femme, bien qu’il finisse par faire quelque chose de totalement opposé.

Le film était en charge de la réalisatrice néo-zélandaise Taika Waititi, à qui l’on avait demandé d’adapter la bande et de la réaliser, et comme si cela ne suffisait pas, il était chargé d’interpréter le célèbre ami imaginaire Hitler.

Lire aussi: Oscar 2020 Awards: films Netflix qui ont remporté un prix et que vous pouvez regarder

Waititi a révélé que: «L’idée est venue après que ma mère, en 2010, m’a raconté l’histoire du livre. Je pensais que c’était une image assez cinématographique. Comme un nouvel angle d’une histoire, nous l’avons vu à plusieurs reprises. Pendant tout le temps que j’ai eu le costume d’Adolf Hitler, j’ai eu honte. Ce n’est pas quelque chose que vous habillez avec fierté. Chaque fois que j’ai terminé la scène, j’ai immédiatement retiré ma moustache et ma perruque, je ne voulais pas être avec eux », a-t-il révélé.

Pour sa grande performance, Scarlett Johansson fait maintenant partie du groupe d’artistes célèbres qui aspirent à remporter certains des prix aux Oscars ce dimanche 9 février 2020. Johansson a également participé à “L’histoire d’un mariage”, où il joue le rôle de Nicole, une actrice qui connaît un divorce difficile, pour son rôle dans Jojo Rabbit joue Rosie Betzler.

.