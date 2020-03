Hitmaka conseille aux artistes de se doter d’une bonne équipe juridique pour “faire des affaires”

Hitmaka aka Yung Berg a pesé sur le récent drame de Megan Thee Stallion avec son label, 1501 Certified Entertainment.



Nous commençons le mois de mars en beauté alors que Megan Thee Stallion a récemment annoncé son label, 1501 Certified Entertainment. Le rappeur Fever a sauté en ligne pour accuser les dirigeants de la musique d’entraver la sortie de sa nouvelle musique parce qu’elle a demandé de renégocier son contrat. Après qu’il a été rapporté que le rappeur de Houston avait poursuivi 1501 pour plus d’un million de dollars, il a été partagé que Megan avait maintenant le feu vert pour laisser tomber de nouveaux morceaux comme elle l’entendait.

TMZ a rattrapé Hitmaka également connu sous le nom de Yung Berg et a demandé au superproducteur ce qu’il pense du drame actuel de Megan. “Vous devez simplement vous assurer que votre équipe juridique a raison lorsque vous concluez ces accords et que vous savez que vous faites de grosses affaires”, a-t-il déclaré. “Beaucoup d’artistes se retrouvent dans des situations où ils finissent par signer des contrats et des choses de cette nature sans vraiment passer par la paperasse ou quoi que ce soit. Donc, pour la situation de Meg, j’espère que tout va bien. J’ai de l’amour pour les deux parties. “

Hitmaka a poursuivi en disant: «Il n’y a pas de mauvaises affaires lorsque vous signez vous-même les documents. Vous devez juste être bien éduqué, peu importe votre âge. Ce jeu n’a pas d’amour pour personne. Vous voyez mon voyage. Une minute vous montez, la prochaine vous descendez. C’est une transition à travers tout. “

On a demandé à Hitmaka quels conseils il donnerait à Megan Thee Stallion, mais il n’avait pas grand-chose à dire. “Elle a déjà une bonne équipe et de bonnes choses pour elle … Criez à Roc Nation. Je pense qu’elle va s’en sortir et ils le découvriront. Ils négocieront et travailleront pour le meilleur.” Regardez le clip d’Hitmaka ci-dessous.

.