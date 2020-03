Hitmaka partage des vidéos de surveillance d’une tentative d’invasion de domicile

Hitmaka a récemment été accusé d’avoir agressé une femme qui, selon lui, faisait partie d’un complot visant à le voler et à le tuer à son domicile de Los Angeles.



Il s’est déjà présenté pour se défendre contre de graves accusations, mais Hitmaka, également connu et Yung Berg, dénonce les accusations d’agression. Récemment, Hitmaka a fait la une des journaux après que le producteur-rappeur a agressé sa petite amie en la fouettant au pistolet lors d’un conflit domestique. La femme a partagé des photos de ses blessures graves et bientôt, Hitmaka est devenu le sujet de discussion des médias sociaux.

Bennett Raglin / Intermittent / .

Un rapport de police aurait déclaré que le producteur et la femme se sont livrés à une dispute verbale devenue physique et qu’il s’est cassé le nez. Elle aurait dû être hospitalisée pour ses blessures. Cependant, Hitmaka a riposté et a publié une déclaration officielle niant les allégations contre lui. Il a publié une note de son avocat sur Instagram indiquant que la femme n’était pas du tout sa petite amie. Hitmaka prétend qu’il agissait en état de légitime défense quand il l’a frappée parce qu’elle était en dehors d’un complot d’invasion de domicile avec au moins deux autres voleurs.

Il poursuit en disant que la femme communiquait avec ses prétendus complices par SMS et qu’il a été plus que coopératif avec les autorités au sujet de l’affaire. Après avoir publié la lettre avec sa version des événements, Hitmaka a également partagé une courte vidéo de ses caméras de surveillance pour étayer ses affirmations. Dans le clip, deux personnes peuvent être vues en train de passer des articles par la porte de sécurité d’Hitmaka et le producteur prétend qu’il s’agissait d’armes à feu.

Dans la légende, il a écrit qu’il avait peur pour sa vie:

“Samedi 4h30, trois hommes armés ont fait une tentative de ma vie et de l’invasion de ma maison. J’ai toutes les images de surveillance dont certaines que je poste et aussi d’autres preuves nécessaires. J’ai conservé le conseil juridique et décidé qu’avec cette affaire, je totalement traumatisé à propos de cela, je dois révéler la vérité car les médias sans avoir les informations appropriées tentent de tacher mon caractère et ma réputation que j’ai passé toute ma vie à construire. J’aurais pu être assassiné à l’intérieur de ma maison samedi et j’aimerais prenez ce temps et remerciez toute ma famille, mes amis et mes collègues qui ont tendu la main en ce qui concerne l’envoi d’amour et d’énergie positive.Cette séquence est très alarmante pour tous mes collègues de musique et vivant dans la région de los angles, soyez en sécurité et surveillez qui vous permettez dans votre maison. J’ai fait une erreur cruciale qui aurait pu me coûter la vie CETTE FEMME N’ÉTAIT PAS MON GF JAMAIS. Je ne m’attarderai pas davantage sur cela et laisserai mes avocats avancer en conséquence.

Veuillez rester en sécurité en ces temps tragiques, non seulement pour moi, mais pour le monde entier. Balayez vers la droite pour en savoir plus et ma déclaration d’avocats 🙏🏽 Vidéo # 1 suspects de passer des armes à feu par ma porte

La vidéo n ° 2 soupçonne de battre en retraite après que mon alarme ADT sonne et que la porte saute sur ma propriété. “

Découvrez ses messages et la vidéo de sa caméra de surveillance ci-dessous.

.