Hobbs and Shaw 2 est officiellement en préparation, déclare Dwayne Johnson – / Film

Lors de sa sortie l’été dernier, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw a réalisé 759 millions de dollars dans le monde sur un budget annoncé d’environ 200 millions de dollars. Ces types de chiffres signifient généralement qu’une suite ne sera pas trop loin derrière, et maintenant Dwayne Johnson a confirmé que Hobbs et Shaw 2 est officiellement en développement. Flex si fort que votre casting explose et lisez son commentaire ci-dessous.

Hier, Johnson a organisé une séance de questions-réponses sur son Instagram Live, et le sujet d’une suite de Hobbs et Shaw est apparu. «Nous développons maintenant le prochain film, le prochain [Hobbs & Shaw] film, et je suis assez excité à ce sujet … Je dois juste comprendre la création en ce moment, et la direction que nous allons prendre “, a-t-il déclaré (h / t Collider).

Je ne pense pas que quiconque s’attende à ce qu’Universal ne fasse qu’un seul film Hobbs et Shaw, d’autant plus que le premier film était assez flagrant sur la préparation des histoires supplémentaires pour ces personnages. De plus, la principale “Saga” Fast & Furious n’a plus que deux films avant de franchir la ligne d’arrivée finale. (Le F9 de cette année a été repoussé à 2021 en raison de COVID-19, et il est actuellement difficile de savoir exactement quand Fast 10 sera publié.) Ainsi, alors que “oui, nous faisons une suite à un film que tout le monde pensait avoir une suite” mai pas la plus excitante des nouvelles, je choisis de lire ses commentaires comme un aveu subtil que les premiers Hobbs et Shaw n’étaient pas aussi bons qu’ils auraient pu l’être, et une annonce qu’ils cherchent à élever la barre dans le suite – peut-être en apportant du sang neuf du côté créatif.

Hobbs et Shaw auraient dû être un home run, mais il a échangé le cœur des films Fast and Furious contre des plaisanteries criminellement drôles entre Johnson et Jason Statham. Bien sûr, il a eu quelques moments d’action solides, et Ryan Reynolds (qui retrouve Johnson pour le film d’action Netflix Red Notice) peut s’avérer être une troisième roue divertissante dans un suivi si son personnage a un rôle plus important à jouer. Mais près de huit mois après la sortie de Hobbs et Shaw, mon plus grand souvenir du film est la déception que j’ai ressentie en le regardant. Espérons qu’une équipe créative revigorée (ou complètement différente) pourra corriger la course dans une suite, répondant à la grande question posée par la fin du premier film (qui dirige Eteon?) Et faisant appel à des acteurs électrisants pour affronter les muscles – héros liés.

