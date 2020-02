«Hocus Pocus 2» ramènera-t-il plus de visages familiers ?; La suite «Knives Out» aura de nouveaux personnages; «P.S. I Love You ‘obtient une suite – / Film

Dans cette édition de Sequel Bits:

Thora Birch est prête pour un caméo Hocus Pocus 2, si quelqu’un veut lui parler au téléphone.

Rian Johnson confirme que la suite de Knives Out apportera un nouveau casting pour un nouveau mystère.

P.S. I Love You obtient une suite.

Même si Hocus Pocus n’a pas été un grand succès à son arrivée en 1993, il a depuis connu une base de fans enragés. Et après des années de rumeurs, une suite Hocus Pocus se produit enfin – pour Disney +. Les leaders originaux Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy devraient tous revenir – mais qu’en est-il des autres membres de la distribution? Bouleau Thora est apparue dans le film original sous le nom de Dani, et The Hollywood Life a continué et lui a demandé si elle reviendrait pour la suite. “S’ils m’avaient”, a déclaré Birch, “selon [the storyline]. Je suis sûr que Dani ne vendra du crack dans une ruelle nulle part, donc je suis assez ouvert d’esprit. ” Oui, Birch a raison, il n’y a probablement pas de sous-intrigue de vente de crack dans la suite.

Couteaux sortis a été un énorme succès, et maintenant une suite est officiellement en cours. Daniel Craig est tout sauf confirmé pour revenir en tant que Benoit Blanc, mais qu’en est-il du reste de la distribution étoilée? Comme vous l’avez peut-être deviné, directeur Rian Johnson a déclaré au Jess Cagle Show (via Collider) que la suite comportera un nouveau casting de suspects, ainsi qu’un nouveau mystère et un nouvel emplacement. Cela a du sens: Johnson s’appuie sur une série de mystères classiques, et ces histoires amènent presque toujours un détective à un nouveau mystère plutôt que de répéter des choses qui se sont déjà produites. Je suis ravi de voir quel genre de casting Johnson met en place ici, mais si le cinéaste trouve également un moyen de ramener Ana de Armas comme Marta, je ne me plaindrai pas.

Hé, souviens-toi P.S. Je t’aime? C’était un film de 2007 dans lequel Hilary Swank est tourmentée au-delà de la tombe par son mari décédé, Gerard Butler. Dans l’original, le personnage de Butler meurt, mais il a prévu d’avance en laissant des lettres à sa femme (Swank). Eh bien, ce film a une suite. Je ne sais pas pourquoi quelqu’un a décidé de donner P.S. Je t’aime une suite maintenant, mais Variety dit que ça se passe. P.S. I Love You est en fait originaire d’un roman, et il a inspiré une suite – Postscript. Alcon Entertainment vient d’acheter les droits de Postscript et le transformera désormais en film. Hilary Swank reviendra-t-elle? Et le fantôme de Gerard Butler? Le temps nous le dira. Voici le synopsis du livre:

Sept ans après la mort de son mari – six depuis qu’elle a lu sa dernière lettre – Holly Kennedy a changé sa vie. Lorsque la sœur de Holly lui demande de raconter l’histoire des lettres «PS, I Love You» sur son podcast – pour revoir les messages que Gerry a écrit avant sa mort à lire après son décès – elle le fait à contrecœur, ne voulant pas rouvrir de vieilles blessures.

Mais après la diffusion de l’épisode, les gens commencent à tendre la main à Holly, et ils ont tous une chose en commun: ils sont en phase terminale et veulent laisser leurs propres missives pour leurs proches. Soudain, Holly se retrouve replongée dans un monde qu’elle a travaillé sans relâche pour laisser derrière elle – mais qui l’entraîne dans un autre voyage incroyable et affirmant sa vie.

