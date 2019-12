"Holiday Wars" Episode 3 "Le nouveau concert du Père Noël" manquait d'imagination [Review]

Cette semaine Réseau alimentaire«S Holiday Wars, hôte Jonathan Bennett et juges Shinmin Li et Jason Smith chargé les concurrents de verrouiller les cadeaux de Noël et de fournir au Père Noël une saison de fête après les fêtes. Les enfants adorent se faufiler au milieu de la nuit à la recherche de leurs cadeaux, des placards, des placards, sous le lit et du garage, leur curiosité trouve toujours des moyens créatifs de trouver les cachettes secrètes de maman et papa.

Avec de tels défis créatifs, il était un peu décevant que les concurrents n'aient pas sauté sur le traîneau de l'imagination et conceptualisé le fil barbelé, les tigres sauvages et le bogyman pour éloigner les doigts collants. Au lieu de cela, ils sont devenus un peu trop littéraux…

Holiday Wars se compose de deux tours:

● Round # 1 – Snowball Fight: Les candidats ont une heure pour créer une petite sculpture représentant un thème

● Round # 2 – Winter Blizzard: Les concurrents disposent de cinq heures pour créer une exposition festive garantie de nous avoir «falalala». Ils doivent également intégrer une délicieuse gâterie dans leur création.

À la fin de chaque épisode, une équipe est éliminée et les autres équipes s'affrontent pour courir la chance de gagner 25 000 $

Les équipes de cette saison sont Vivaneaux au gingembre, Bah Hum Bakers, et Candy Stripers.

Voici quelques faits saillants de l'épisode 3 «Le nouveau concert du Père Noël»

● Ronde 1 «Système de sécurité ultime pour les cadeaux de Noël»: Les candidats ont dû faire peur aux enfants en découvrant les cadeaux du Père Noël. Pas vraiment sûr qu'aucune des équipes ait réussi cela, Candy Stripers alors que leur affichage était très détaillé et immaculé s'éloignait trop loin des Fêtes et dans le coffre d'une banque.

● Bah Hum Bakers a créé un blaireau de miel gardant les différents cadeaux. Bien que cet animal soit assez féroce dans ses capacités défensives, il n'est pas sûr qu'un enfant comprendrait nécessairement cela et ne soit pas découragé d'approcher. Sur les trois, il s'agissait de la pièce la plus cohérente, ce qui leur a valu la victoire et l'avantage d'un assistant supplémentaire au deuxième tour.

● Ginger Snappers aurait probablement dû s'asseoir pendant ce tour – leur casse-noisette assis avec un placement de bras bizarre était assez décevant et semblait sur le point de tomber. La taille du casse-noisette au sommet d'un très gros cadeau n'a pas non plus crié "rester à l'écart" mais plutôt me décoiffer.

● Tour 2 «Santa's Side Hustle – with a Double-Flavoured Treat»: Un défi incroyable pour assigner un deuxième emploi à M. Claus, une équipe pensait qu'il ferait un professeur de yoga fantastique, pourrait devoir perdre quelques kilos en premier.

● Ginger Snappers a mis le Père Noël sur scène pour divertir les enfants avec des tours de magie. Certains des aspects techniques étaient fantastiques, l'application de la peau et les détails, mais le visage du Père Noël semblait en fait sur le point de se décoller. Le bonhomme de neige scié en deux était hilarant et très réaliste. Leur festin de banane eggroll n'a cependant pas impressionné les juges.

● Bah Hum Bakers a représenté le Père Noël dirigeant un studio de yoga de rennes «Namaslay», une pièce intéressante sur le yoga de chèvre, et la scène était immaculée. Les élèves elfes étaient en mouvement dans diverses poses de yoga. L'impression sur le visage du Père Noël seul et le renne monté sur son dos vaut le détour. Les bonsaïs et le travail des orchidées ont été spectaculaires – ils ont remporté la victoire.

● Les Candy Stripers selon les juges ont raté la cible de la confiserie du Père Noël. Je suis complètement en désaccord. Bien qu'il y ait eu des problèmes de proportions, la boutique était un peu trop grande pour les personnages, mais la quantité de travail détaillé parfait ne méritait pas qu'ils soient renvoyés chez eux. Les glaces, les bonbons, le comptoir des glaces, toutes ces choses l'emportaient sur les compétences des autres équipes.

Holiday Wars continue d'impressionner dans le concept et la créativité, mais cet épisode donnait l'impression que les concurrents se relâchaient un peu. Bah Hum Bakers est clairement mieux qualifié dans le travail technique et les visions créatives, tandis que Ginger Snapper fait un meilleur travail sur des pièces grandioses mais n'est pas en mesure de consacrer suffisamment de temps aux détails. Alors, qui va gagner? Mon choix est Bah Hum Bakers.

