‘Hollywood’, la mini-série de Ryan Murphy pour Netflix, ouvre le 1er mai

Ryan Murphy serre son talent de réalisateur, producteur et scénariste pour Netflix, qui voit déjà les fruits de l’accord signé avec le créateur de ‘Glee’ et ‘American Horror Story’. Le prochain à atterrir sur la plateforme sera «Hollywood», la mini-série avec laquelle nous connaîtrons les recoins de la ville des anges, vu à travers le prisme d’un groupe d’acteurs et de cinéastes en herbe après la Seconde Guerre mondiale.

Darren Criss dans ‘American Crime Story’

Les sept épisodes qui façonnent la série seront disponibles le 1er mai, comme l’indique Deadline. De plus, le compte Twitter du service de streaming a confirmé la nouvelle en partageant l’affiche officielle de «Hollywood», dans laquelle vous pouvez voir la bande de visionnaires se diriger vers le H du légendaire panneau Hollywood pour observer la ville depuis les hauteurs.

Darren Criss, David Corenswet, Samara Weaving, Jeremy Pope, Laura Harrier, Patti Lupone, Dylan Mcdermott, Jim Parsons, Jake Picking & Holland Taylor star à Hollywood – une série limitée provocante et incisive de Ryan Murphy et Ian Brennan se déroulant dans l’après-monde Guerre II Los Angeles pic.twitter.com/SXSiYSrzIn

– Netflix US (@netflix) 20 février 2020

Cependant, la fiction ne dépeindra pas une vision idéalisée de la Mecque du cinéma, car en plus de montrer les lumières de l’âge d’or d’Hollywood, les préjugés raciaux, sexuels et de genre qui sont encore en vigueur aujourd’hui seront exposés. De cette façon, l’équipe de script dirigée par Murphy, Ian Brennan («The Politician») et Janet Mock («Pose»), montrera l’origine des boues qui ont embourbé l’industrie.

Casting étoile

Pour donner plus d’éclat au projet, devant le casting on trouve Darren Criss, Jim Parsons, David Corenswet, Jeremy Pope, Patti LuPoneLaura Harrier, Holland Taylor, Joe Mantello, Jake Picking, Samara Weaving et Dylan McDermott, tandis que Rob Reiner, Maude Apatow et Mira Sorvino auront des rôles secondaires. ‘Hollywood’ sera l’un des nombreux projets de Murphy à atterrir sur la plateforme, qui n’a pas encore révélé la date de sortie de “Ratched”, le drame inspiré par l’infirmière tordue de “Quelqu’un a survolé le nid de coucou”.

.