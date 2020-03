Hollywood pourrait perdre 20 milliards de dollars en raison des retards du coronavirus

Les premiers mois de chaque nouvelle année ont traditionnellement été une période de Hollywood et l’industrie du cinéma en termes de box-office. Les vacances viennent de se terminer, les enfants retournent à l’école et le temps est généralement mauvais, donc personne ne veut se rendre au théâtre local.

Cette notion a changé au cours des dernières années, mais avec des films comme Black Panther, Get Out et Captain Marvel qui débutent au début de l’année. Mais 2020 revient à l’ancien temps. Mais cette fois, c’est pour des raisons bien plus sérieuses.

En raison de la pandémie de coronavirus, nous voyons des productions cinématographiques et télévisuelles fermer, un certain nombre de films à gros budget, y compris A Quiet Place: Part II, Mulan et Fast & Furious 9, retardés et même les théâtres commencent à prendre des précautions comme limiter la nombre de billets vendus par projection pour éviter tout contact personnel avec votre camarade de cinéma.

À la lumière de toutes ces décisions, Hollywood pourrait perdre plus de 20 milliards de dollars selon The Hollywood Reporter. De No Time To Die subissant une perte de 30 à 50 millions de dollars pour avoir déplacé sa sortie d’avril à novembre, Marvel perd 300000 dollars par jour alors que Shang-Chi et la légende des dix anneaux sont fermés, toutes ces pertes s’additionneront certainement.

Cliquer pour agrandir

Et 20 milliards de dollars pourraient être une estimation prudente car nous ne savons toujours pas combien de temps durera la crise. Par exemple, Black Widow sort dans deux mois et Wonder Woman 1984 dans trois. Cette pandémie pourrait-elle encore se produire alors? Et cela retardera-t-il également ces versions? Le temps nous le dira.

Bien entendu, la zone la plus durement touchée par cette flambée sont les employés de Hollywood. Des décorateurs de décors aux créateurs de costumes en passant par les cheveux et le maquillage, tous ces travailleurs ne peuvent pas travailler si les productions sont interrompues. Et encore une fois, cela ne fait qu’une semaine environ. En tant que tel, les véritables ramifications et le bilan financier ne seront pas connus avant un certain temps.