Hombres G arrive à Monterrey malgré les coronavirus

Hombres G arrivent à Monterrey malgré le coronavirus

Venant d’un vol privé de Torreón, les Hombres G sont arrivés en terres royales prêts à donner leur spectacle ce samedi.

Le groupe arrive à Monterrey avec les succès musicaux qui ont marqué toute une génération, inclus dans leur Resurrection Tour.

Le quatuor espagnol est apparu ce vendredi au Colisée du Centenaire de Torreón, où il a convoqué un large public.

Des membres du groupe, David Summers, Daniel Mezquita, Rafa Gutiérrez et Javier de Molina, ont confirmé leur arrivée dans la ville via leur compte Facebook officiel.

Son rendez-vous avec la famille royale est à l’aréna de Monterrey, où Ricky Martin allait apparaître ce vendredi, mais quelques heures avant le spectacle, il a décidé de le reporter sur la base des informations générées par l’Organisation mondiale de la santé face à la menace du coronavirus.

Un autre événement qui a précédé malgré la crise a été le Vive Latino, car le directeur du festival a indiqué que la réunion se poursuivrait, en attendant l’arrivée de 65 à 70 000 participants.

Cependant, d’autres événements ont été annulés tels que le festival Tecate Pal Norte, qui est l’un des plus attendus par tous les Mexicains et qui était à nos portes, malheureusement ils ont annoncé leur annulation en raison de plus de mesures de prévention et de la propagation du coronavirus.

Ce festival sera reporté au second semestre de cette année si les conditions s’améliorent puisque 26 cas ont été enregistrés dans le pays. C’est via le compte Twitter et Instagram officiel du festival qu’ils ont publié une déclaration expliquant la situation et la raison pour laquelle ils l’ont prise.

