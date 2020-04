Home Before Dark saison 2 est-il confirmé? La série Apple TV + est un succès! – HITC

La nouvelle série a touché la corde sensible, mais Home Before Dark saison 2 est-elle confirmée?

Avec autant de services de streaming disponibles à explorer de nos jours, il devient de plus en plus difficile de décider quoi regarder.

Souvent, nous avons tendance à aller avec les titres mettant en vedette des artistes que nous aimons, ou qui ont été sculptés par des talents que nous admirons dans les coulisses. Cependant, nous constatons de plus en plus que le buzz du public nous incite à découvrir des projets que nous ne connaissons peut-être pas.

Avec AppleTV +, qui a été lancé en novembre 2019, certains ont été triomphants et célébrés par le public, tandis que d’autres ont sans doute déjà été oubliés – il n’y a rien de pire que cela.

Dans l’état actuel des choses, Home Before Dark pourrait être l’un des plus grands succès du service d’abonnement et a déjà commencé à gagner des éloges.

Sorti le vendredi 3 avril 2020, le dernier travail de Dana Fox et Dara Resnik a présenté au public une gamme de grands personnages à travers dix épisodes, alimentant un fort sentiment d’intrigue avec un mystère digne de la famille à regarder ensemble.

Il est recommandé sur tous les médias sociaux au moment où nous parlons, donc en tenant compte de cette réception positive, sera-t-il de retour pour plus?

Home Before Dark saison 2 est-il confirmé?

Oui, Home Before Dark saison 2 est confirmée. Il n’y a actuellement aucune date de sortie, mais nous prévoyons qu’elle fera surface au cours du premier semestre 2021.

La date limite confirme qu’Apple a renouvelé la série pour un autre lot d’épisodes.

C’est une excellente nouvelle, et il est clair que l’équipe a quelque chose de très spécial, l’acteur Jim Sturgess réfléchissant aux préparatifs du rôle: «J’ai été transporté par avion à LA pour rencontrer Brooklyn pour la première fois, pour ressentir la chimie. Habituellement, c’est une chimie pour un rôle romantique, c’était pour quelqu’un de jouer à sa fille, ce qui était plus terrifiant. Nous avons inventé des poignées de main secrètes. Je savais que ça allait être une relation qui semblait très spéciale. Jouer une unité familiale au sein d’une unité familiale était extrêmement gratifiant. »

Lui et Brooklyn ont accompli un travail formidable, et bien que nous n’ayons pas de date de sortie confirmée, nous sommes sûrs que de les voir et d’autres reviendront sur les écrans vaut la peine d’attendre, peu importe la durée.

Dana Fox sur Home Before Dark

Dans une conversation avec Deadline, Dana Fox a exprimé qu’elle voulait que la série soit «super excitante».

Eh bien, elle l’a définitivement cloué dans ce département!

La source inclut également son ouverture sur son originalité: «Je pense que nous étions convaincus que nous voulions faire quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant, un drame sophistiqué avec une jeune femme en son cœur… nous voulions que les parents regardent en premier et voient si les enfants peuvent le gérer. Les parents décideront avec leurs enfants. Le ton était la chose la plus difficile à saisir. »

C’est certainement unique en ce sens, et bien sûr, un succès.

La série fait bien de faire appel à un large éventail de données démographiques, dont on attend déjà avec impatience un retour…

Le public parle de Home Before Dark sur Twitter

Il est sûr de dire que les fans du premier regardent déjà vers l’avenir avec de grands espoirs pour la saison 2.

Un certain nombre de publics ont depuis afflué sur Twitter pour exprimer leur enthousiasme, certains ayant traversé la première récolte d’épisodes en un rien de temps.

Découvrez une sélection de tweets:

