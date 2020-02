Home Series 3 est-il confirmé? Le retour de la sitcom de Channel 4 gagne plus d’éloges! – HITC

Les fans de la série Channel 4 Home seraient plus qu’accueillants pour la série 3.

Channel 4 nous conduit rarement mal quand il s’agit de comédie.

Ils ont sans doute livré bon nombre des meilleures sitcoms britanniques des vingt dernières années, avec des faits saillants clairs tels que Peep Show, The Inbetweeners, Fresh Meat, The IT Crowd et Friday Night Dinner.

Vous avez peut-être remarqué quelque chose dans la liste… à part le dîner du vendredi soir, ce sont des spectacles qui ne sont malheureusement plus en cours d’exécution. Cela n’a pas beaucoup d’importance quand ils publient toujours du contenu hilarant et original.

Home est l’un des efforts les plus notables des deux dernières années.

La série se concentre sur une famille qui rentre chez elle après des vacances en France pour découvrir un réfugié de la capitale syrienne de Damas dans le coffre de sa voiture. En surface, c’est loin d’être une comédie. Cependant, avec de grands écrivains et une distribution solide, c’est évidemment possible.

Nous racontons Sami (joué par Youssef Kerkour) alors qu’il s’adapte à la vie au Royaume-Uni, en riant tandis que l’humour devient de plus en plus vif et inventif, fournissant également des observations qui suscitent la réflexion.

Channel 4: Home Series 3 confirmé?

Non, la série Home 3 sur le canal 4 reste à confirmer.

La série 2 a commencé à être diffusée le mercredi 5 février 2020, avec le sixième et dernier épisode diffusé le mercredi 11 mars.

S’il doit être renouvelé, nous pouvons faire une supposition éclairée quant au moment de l’attendre en tenant compte des saisons précédentes. La série 1 s’est terminée au début d’avril en 2019. Il y avait donc à peu près un écart de dix mois entre la première diffusion et la deuxième diffusion.

Si cela doit se répéter pour la troisième série, alors nous pouvons peut-être nous attendre à ce qu’il arrive un jour en janvier 2021.

C’est une série brillante et le public adore les nouveaux épisodes, tout comme nous. Le renouvellement serait une évidence.

Accueil série 2: le public réagit sur Twitter

Lorsque l’on envisage de renouveler des spectacles, la réception du public est essentielle.

Si la réaction au dernier recueil d’épisodes de Home est quelque chose qui se passe, les choses vont bien. Un certain nombre de fans ont afflué sur Twitter pour encourager les autres à le regarder, faisant l’éloge de la distribution et de l’écriture.

Découvrez une sélection de tweets:

