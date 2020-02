«Homeland» Saison 8 Spoilers: saison finale, Carrie, Saul, Brody

HISTOIRES CONNEXES

La dernière mission de Carrie Mathison est sur le point de commencer: Homeland lance sa huitième et dernière saison cette semaine… mais le choix de mettre fin au thriller d’espionnage Showtime a été fait il y a des années.

“La décision de mettre fin à la huitième saison est intervenue après la cinquième saison”, a déclaré lorsque Showtime l’a renouvelé pour plusieurs saisons, a déclaré le producteur exécutif Alex Gansa à TVLine. Il y avait “un énorme incitatif financier pour continuer le spectacle”, ajoute-t-il. «Le spectacle a été incroyablement rentable pour tout le monde. Mais nous ne voulions pas non plus qu’il soit dépassé par son accueil. “La décision finale de terminer avec la saison 8” impliquait des conversations avec tout le monde “, y compris les stars de la série Claire Danes (Carrie) et Mandy Patinkin (Saul). Cela a aidé que les saisons 6 et 7 aient été tournées aux États-Unis, après plusieurs saisons en Afrique du Sud et à Berlin, “parce que le bilan des voyages à l’étranger est énorme”.

Mais alors de longs retards dans le tournage de la saison 8 – Homeland aura été interrompu pendant près de deux années complètes quand il reviendra dimanche à 9 / 8c – “il semblait que la saison 7 aurait été un bon moment pour y mettre fin”, EP Howard Gordon dit avec un rire las. La grossesse des Danois a retardé la production pendant un certain temps, note Gansa, «puis le tournage au Maroc a pris beaucoup plus de temps que nous ne le pensions, et nous n’avons pas pu accomplir tout ce que nous voulions au Maroc, nous avons donc dû revenir aux États-Unis. États-Unis, et cela a nécessité la mise en place d’une autre équipe de production ici, et cela nous a retardé encore quelques mois. C’est littéralement la saison qui ne finira jamais. “

La saison 8 est enfin là, cependant, et elle se rattache en fait à la toute première saison de Homeland: à l’époque, Carrie était convaincue que Brody était un espion secret, et maintenant certains sont convaincus qu’elle en est une. “Il y a une symétrie dans cette saison”, taquine Gordon, “en ce qu’elle serre les prémisses essentielles de la première saison, qui était le patriotisme de Brody, et est-il un traître? Et cette année, c’est Carrie qui, après sa longue captivité et la privation de ses médicaments, finit par revenir, et les gens pensent qu’elle n’est certainement pas qui elle était, et qu’elle pourrait même avoir des allégeances en fonction de son séjour en Russie. »Et non, le lien avec son ancien amour “n’est pas perdu pour elle”, ajoute-t-il.

Mais la relation clé de la saison 8 – et de toute la série, vraiment – est entre Carrie et Saul, souligne Gansa. «Homeland a vraiment été créé comme une méditation sur la relation entre Saul et Carrie. C’est-à-dire, le mentor et le protégé… C’est vraiment la pièce maîtresse de la saison 8. »Maintenant, le conseiller à la sécurité nationale du président, Saul recrute Carrie pour aider à conclure un traité de paix avec les talibans en Afghanistan, mais la navigation entre les deux n’est pas complètement fluide. vieux amis. “Il y a beaucoup de tension entre eux”, admet Gansa. «Il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de loyauté, mais il y a aussi beaucoup de conflits… Et cette histoire se résout. L’histoire de Carrie / Saul se résout vraiment au cours de la dernière saison. »

Et c’est en effet la dernière saison, Gansa déclare fermement: «Je le considère certainement comme fermant le livre, et résolvant vraiment cette relation protégé-mentor, et disant quelque chose de définitif sur les activités de lutte contre le terrorisme de l’Amérique au cours des vingt dernières années, depuis le 11 septembre. Donc, l’histoire, pour moi, s’arrête là. »Gordon n’est pas si sûr, cependant, et pense que Gansa pourrait« changer d’avis à un moment donné. Nous sommes tous des drogués de l’histoire », et si la bonne histoire venait, il n’exclurait pas plus d’aventures pour Carrie.

Une chose qu’ils ne feront certainement pas: essayer de redémarrer la franchise Homeland sans Danes en tant que Carrie, à la 24: Legacy, avec Corey Hawkins remplaçant Kiefer Sutherland. «Je pense que Carrie est la patrie», dit Gordon. “Ce n’est pas l’Entreprise.”

Très bien, fans de Homeland, c’est votre tour: que voulez-vous voir dans la dernière saison?