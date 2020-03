«Homeland» Saison 8 Spoilers: Sam Trammell comme Hayes, Hugh Dancy

HISTOIRES CONNEXES

Un président effronté et inexpérimenté plongé dans une crise inimaginable… hmmm, cela semble un peu familier, n’est-ce pas?

La saison en cours de Homeland (diffusée le dimanche à 9 / 8c sur Showtime) a été filmée et emballée bien avant que la pandémie de coronavirus n’arrête le monde, bien sûr, mais le vice-président devenu président Ben Hayes – joué par le vétéran de True Blood Sam Trammell – fait lui-même face à une situation assez grave après que le président Warner de Beau Bridges a été tué dans un accident d’hélicoptère en Afghanistan, obligeant Hayes à assumer un rôle pour lequel il n’était clairement pas prêt. Et l’attitude tenace et dure de Hayes a été inspirée par certains des politiciens d’aujourd’hui à Washington, a déclaré Trammell à TVLine.

“Je pense [executive producer] Alex Gansa a voulu refléter un peu ce qui se passe actuellement, sans être évident à ce sujet », dit-il, ajoutant que Gansa lui a dit que le personnage de Hayes est basé sur plusieurs membres du Congrès sans nom. “C’est quelqu’un qui vient, et il n’a pas beaucoup d’expérience. Il est un peu naïf. Il est un peu hors de sa ligue. “

Pour être juste, Hayes a été soudainement propulsé dans le bureau ovale au milieu d’une tragédie internationale; tandis que Carrie et Saul se bousculent pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à l’hélicoptère du président, beaucoup – y compris Hayes – pensent qu’il s’agit d’un acte d’agression de la part des talibans. Hayes, qui est «définitivement plus un faucon», est «honnêtement secoué et en colère et effrayé», note Trammell. «Mais il pense aussi à la politique. Il pense: Que veut le peuple américain?… Comment les États-Unis regardent-ils le reste du monde? Vont-ils riposter ou vont-ils simplement le prendre? »

Le manque d’expérience de Hayes a été évident ces dernières semaines, alors qu’il s’est tourné vers son chef de cabinet David Wellington, puis le vice-président afghan G’ulom, pour le conseiller sur les tactiques à adopter pour endiguer la crise. “Il se sent probablement comme l’empereur sans vêtements”, dit Trammell, “mais il ne veut pas apparaître de cette façon … Il est en quelque sorte un loup solitaire en ce moment, où il est. Il n’a pas beaucoup de soutien. “

Il obtient un certain soutien, cependant, avec l’arrivée de la star de Hannibal Hugh Dancy dans le rôle de John Zabel, un consultant politique élégant dont les points de vue purs et durs s’alignent étroitement avec ceux de Hayes. (Dancy fait ses débuts dans Homeland dans l’épisode de ce dimanche.) Zabel est «quelqu’un qui [Hayes is] va apporter, qui partage [his] vues et [his] opinions », fait remarquer Trammell. “Il va être quelqu’un [Hayes] peut se confier, et c’est quelqu’un qui pourrait être un peu menaçant pour Wellington… il va y avoir un peu de conflit là-bas. “

Zabel n’est pas non plus un fan de Saul Berenson, ce qui met Hayes et Zabel directement en opposition à la mission de Carrie et Saul de récupérer l’enregistreur de boîte noire de l’hélicoptère de Warner et d’exonérer le chef taliban Haissam Haqqani. Comme le souligne Trammell, Saul et Wellington ont tous deux partagé un programme avec Warner depuis qu’ils ont commencé dans son administration… “donc il y a certainement des agendas contradictoires qui se produisent.”

