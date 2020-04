«Homeland» s’est inspiré de «Criminal Minds» – Ben Savage en tant que Saul

Plus tôt cette année, Ben Savage a joué un jeune Mandy Patinkin dans l’avant-dernier épisode de Criminal Minds. Deux mois plus tard, il incarne un jeune Mandy Patinkin dans l’avant-dernier épisode de Homeland.

Son casting sur le thriller de Showtime, comme vous pouvez l’imaginer, n’était pas un hasard.

Dans le but de faire des flashbacks sur Berlin-Est vers 1986, au cours desquels le bigwig de la CIA un jour a commencé à cultiver un atout, Homeland “ a traversé tellement de discussions sur la façon dont nous pourrions représenter le jeune Saul ”, a déclaré le co-créateur / producteur exécutif Alex Gansa à TVLine. Pour commencer, “Il a été question d’essayer de faire en sorte que Mandy (qui a 67 ans dans la vraie vie) ressemble à la fin de la vingtaine”, partage Gansa. “Mais nous avons fait quelques tests et ce n’était tout simplement pas crédible.”

Les producteurs ont brièvement envisagé d’embaucher l’un des deux fils non acteurs de Patinkin, tous deux dans la trentaine, tout en invitant des acteurs à lire pour le rôle. Et alors que Gansa ignorait que Savage, 39 ans, mieux connu pour Boy Meets World de TV, avait joué deux fois une version plus jeune de Jason Gideon de Patinkin sur Criminal Minds de CBS, heureusement, quelqu’un dans son camp se souvenait de ce casting sur place.

“Je pense que c’était Judy Henderson, notre directrice de casting, qui était au courant”, propose Gansa. «Et quand Ben est venu lire, la ressemblance est si forte qu’elle semblait être la chose intelligente à faire. Il a juste une ressemblance si étrange avec Mandy. »

Le dernier virage de Savage en tant que jeune Patinkin a fini par ne pas être un rôle parlant en soi, cependant. Au lieu de cela, des lectures de lignes dans la voix très distincte de Patinkin ont été doublées pour les flashbacks, pour créer davantage l’illusion de son jeune moi.

La finale de la série de Showtime’s Homeland sera diffusée ce dimanche 26 avril à 9 / 8c.