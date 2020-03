Homelander et Billy Butcher reviennent dans les garçons Saison 2 Photos

Bien que la production connaisse actuellement des retards en raison du coronavirus, Les garçons la saison 2 est toujours sur la bonne voie pour une sortie en 2020 sur Amazon Prime. Le producteur exécutif Eric Kripke, qui a récemment discuté des nouveaux extrêmes que la deuxième saison va atteindre et a taquiné le nouveau personnage Stormfront, a maintenant publié de nouvelles images de la série. Les plans, que vous pouvez voir ci-dessous, montrent les personnages de retour Homelander et Billy Butcher, et bien qu’ils ne révèlent pas grand-chose, démontrent au moins que des progrès sont en cours dans le spectacle.

À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas trop la saison 2 de The Boys, à part les commentaires répétés de l’équipe de production et de la distribution selon lesquels ils iront dans des endroits encore plus sombres et tordus que leur saison initiale. En particulier, Stormfront est mis en place comme une nouvelle menace pour Butcher et Hughie, avec des pouvoirs qui peuvent s’appuyer sur des pierres de touche comme Thor et Shazam, de la même manière que l’utilisation de la série des Sept fait écho aux héros familiers de DC.

Kripke a également suggéré que The Boys explorerait l’impact du nationalisme blanc, Stormfront jouant probablement un rôle clé dans l’incarnation de ces thèmes. De plus, il semble qu’il y aura un changement de statut pour Homelander, tandis que certains premiers teasers suggèrent que nous verrons plus de son enfance et des abus potentiels de Vought Industries. En outre, la bande-annonce que nous avons reçue vers la fin de l’année dernière, disponible ci-dessus, comprenait des aperçus du fils d’Homelander, une attention médiatique continue sur Starlight et, comme on pouvait s’y attendre, beaucoup de gore.

Une bande-annonce plus longue pour la saison 2 de Les garçons était attendu au PaleyFest la semaine dernière, mais en raison des effets étendus du coronavirus, il est maintenant suspendu. Nous espérons qu’Amazon mettra la promo en ligne à la place et fournira des indices supplémentaires sur le moment où de nouveaux épisodes de la série seront disponibles en streaming. Alors que la première de la saison aura presque certainement lieu plus tard en 2020, les récents retards suggèrent qu’un lancement estival potentiel pourrait être repoussé jusqu’à l’automne.