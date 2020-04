Homélie de l’archevêque Carlos Aguiar le troisième dimanche de Pâques

“Le jour de la résurrection, deux des disciples se sont rendus dans une ville appelée Emmaüs … et ils ont commenté tout ce qui s’était passé” (Lc 24, 13).

Cette belle et dense page de l’Évangile de saint Luc présente les caractéristiques de la pédagogie de Jésus, en tant que bon berger. L’enfermement actuel est un moment opportun pour apprendre et pratiquer cette pédagogie.

Ce même jour est la référence initiale qui localise l’histoire le dimanche de Pâques. Jésus était ressuscité et, le même jour, deux de ses disciples ne croyaient pas aux premiers rapports de l’événement et décidaient de quitter la communauté des apôtres et de quitter Jérusalem.

Le même jour que le glorieux aboutissement de la Mission de Jésus arrive, la désertion de ses disciples commence. Le paradoxe de la réalité contrastée est produit par l’incrédulité face à une nouvelle surprenante et incroyable: Jésus est vivant.

Cléopas et son compagnon ont estimé qu’il valait mieux se remettre du cauchemar amer causé par avoir vu la crucifixion et la mort de leur professeur bien-aimé, et ont décidé de s’éloigner de la nostalgie et de l’atmosphère pesante qui ont envahi le groupe apostolique, qui n’a sûrement pas cessé de regretter pour ce qui s’est passé, pour s’être reproché son attitude lâche et pour avoir tourné la même chose encore et encore.

Compte tenu de cela, la meilleure chose à faire était de rompre, de retourner dans sa ville et de reprendre ses activités, d’accepter que, tout aussi beau et beau qu’il paraissait, c’était déjà fini. Avant la réalité, il y aura toujours des réactions différentes et contrastées. Que fait Jésus? Jésus lui-même s’est approché et a commencé à marcher avec eux, allant à la rencontre de ses disciples qui désertent. Quelle pédagogie utilisez-vous? Présence, silence, écoute et dialogue sont les caractéristiques pédagogiques de l’accompagnement.

Tout d’abord, il faut noter le sens de la route, les deux disciples quittent Jérusalem, car ils ont considéré qu’il est inutile de continuer à se cacher et risquer la vie à Jérusalem, ils rentrent chez eux, ils mettent fin à l’expérience d’appartenance au groupe . Jésus a commencé à marcher avec eux, malgré le fait qu’ils vont dans la direction opposée à ce que Jésus voulait.

Demandons-nous combien de fois nous n’avons pas pu faire quelques pas dans d’autres directions que nous considérons floues, combien de fois cela a semblé une perte de temps et quelque chose d’inapproprié à écouter l’autre, qui selon nous est perdu et a pris des décisions incorrectes. Combien de fois n’avons-nous pas permis à l’autre de présenter son point de vue et de l’écouter, même si je considère qu’il a tort dans les décisions prises. La conviction d’être dans la vérité pour beaucoup peut les aveugler et les rendre insensibles aux besoins de l’autre.

Jésus, avec une grande humilité et simplicité, a commencé à marcher avec eux, d’abord il va en silence, il passe inaperçu, puis il demande à entendre ce qu’il y a dans son cœur, à savoir de ses propres lèvres les causes de la désertion et de la frustration.

Une fois conscient des sentiments et des pensées des deux disciples, Jésus entre dans un dialogue fructueux et fructueux, leur donnant des éléments pour réchauffer leur cœur.

Ce pèlerin a été fascinant, il se met à la place de l’autre, comprend et explique, sans gronder, ni prétendre être le propriétaire de la vérité. Il accepte leur invitation à rester avec eux, et là ils le reconnaissent, mais Jésus disparaît, suggérant ainsi la nécessité de retourner à Jérusalem et de partager ce qu’ils ont vécu.

“Ils se sont immédiatement levés et sont retournés à Jérusalem, où ils ont trouvé les Onze réunis avec leurs compagnons, qui leur ont dit:” C’est vrai, le Seigneur s’est levé et est apparu à Simon. ” Ensuite, ils ont raconté ce qui leur était arrivé en cours de route et comment ils l’avaient reconnu en rompant le pain »(Lc 23, 35).

Sans demander, Jésus réalise le retour dans la communauté des deux déserteurs, qui sont réintégrés avec le témoignage joyeux et convaincant de continuer dans la communauté et de donner leur vie pour la cause de l’Evangile.

Comment réagissons-nous à l’éloignement de tant de catholiques de vivre selon la foi? Pratiquons-nous la Pédagogie de Jésus pour accompagner les lointains? Sommes-nous une église de sortie? Proclamons-nous miséricorde, offrons-nous la Parole de Dieu, et pas tant nos interprétations, souvent moralisantes et rigoureuses, où la pratique du respect des règles est plus importante que la libre réponse pour correspondre à l’amour de Dieu le Père et de son merci?

María de Guadalupe est venue accompagner le peuple du Mexique et les habitants de toute l’Amérique, elle s’est présentée à un peuple qui a subi la défaite et la chute de sa culture et de ses convictions religieuses, pour montrer sa tendresse de mère et exprimer son amour et la miséricorde de Dieu, faisant entrer dans son sein Jésus, le Fils de Dieu.

Oui, en effet, la Vierge Marie, modèle de l’Église, fait un geste de l’Église à la sortie et de l’Église inculturée, présentant le symbolisme Nahuatl avec son teint sombre, ses vêtements et son environnement, prenant ainsi en compte l’idiosyncrasie et le langage du peuple répandre la Bonne Nouvelle du vrai Dieu à travers lequel on vit. Apprenons à réaliser l’accompagnement pastoral comme Jésus l’a fait, soyons Eglise en chemin et inculturés comme l’a fait Marie de Guadalupe.

Sous votre protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, écoutons nos prières, écoutons nos supplications: rejoignez-nous, protégez-nous, prenez soin de nous. Sous votre protection, nous restons, Notre-Dame et Mère, nous vous demandons, par votre Fils Jésus-Christ, Notre Seigneur. Amen