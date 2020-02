Homme avec un casting de plan – Grace Kaufman, Liza Snyder et Matt Cook! – HITC

L’acteur bien-aimé Matt LeBlanc est rejoint par un talent brillant dans cette sitcom addictive.

Man with a Plan est arrivé sur E4 avec un jet de dynamite.

Les fans de Matt LeBlanc se réjouissent!

Quelle est la meilleure sitcom jamais réalisée? Il y en a tellement de formidables, que vous soyez un fan de Cheers, Seinfeld ou It’s Always Sunny in Philadelphia.

Cependant, l’écrasante majorité crierait rapidement Friends sans hésiter une seconde. Ce n’est sans doute pas seulement la meilleure sitcom, mais l’une des plus grandes émissions de télévision jamais réalisées, et Joey de Matt LeBlanc a toujours été un adorable favori des fans.

Son éclat pour la comédie ne peut pas être sous-estimé, et dans Man with a Plan, nous faisons des merveilles en tant qu’homme de tête Adam Burns. Lui et le reste de la distribution incroyable approchent de leur quatrième saison maintenant, mais au Royaume-Uni, nous ne faisons que commencer…

Man with the Plan a fait sa première sur E4 le lundi 17 février à 19h30, nous présentant ses personnages hilarants. Alors, regardons de plus près…

E4: Homme avec un casting de Plan

Voici les acteurs de Man with a Plan:

Matt LeBlanc comme Adam Burns

Liza Snyder comme Andi Burns

Matt Cook en tant que Lowell

Grace Kaufman en tant que Kate Burns

Matthew McCann comme Teddy Burns

Hala Finley en tant que Emme Burns

Kevin Nealon comme Don Burns

Stacy Keach comme Joe

Kali Rocha comme Marcy

Diana Maria Riva comme Mme Rodriguez

Swoosie Kurtz comme Beverly

Jessica Chaffin comme Marie Faldonado

Pour la liste complète des acteurs, assurez-vous de vous diriger vers IMDb. En attendant, soulignons les talents de certains des acteurs clés…

Grace Kaufman rejoint Matt LeBlanc

Agir aux côtés de la légende des Amis doit être assez spectaculaire et il est clair que Grace Kaufman passe un bon moment.

L’actrice américaine de 17 ans fait un travail sensationnel en jouant la fille aînée de la famille Burns, Kate. Nous sommes habitués au personnage de l’adolescent rebelle dans de telles sitcoms, mais Grace aide vraiment à s’approprier le rôle.

Elle a déjà constitué un portefeuille impressionnant de scénarios jusqu’à présent, jouissant de rôles dans des spectacles tels que The Last Ship (elle a joué Ashley Chandler), 2 Broke Girls (Young Max), Bad Teacher (Bronwen) et des rôles vocaux dans des titres tels que Bubble Guppies (Deema).

En plus du travail télévisé, elle a joué dans des films comme All Summers End (Teen Girl) en 2017 et Brave New Jersey (Ann Davison).

(L-R) Les acteurs Diana Maria Riva, Matthew McCann et Grace Kaufman assistent au People’s Choice Awards 2017 au Microsoft Theatre le 18 janvier 2017 à Los Angeles, Californie.

Coup de projecteur sur Liza Snyder

Les fans de la sitcom Oui, Dear reconnaîtra Liza Snyder pour avoir joué le personnage de Christine Hughes.

Dans Man with the Plan, elle incarne la femme à l’écran de Matt LeBlanc, Andi Burns.

Selon IMDb, l’actrice de 51 ans est apparue pour la première fois sur les écrans dans un épisode de 1992 de la série télévisée The Trials of Rosie O’Neill. Mais bien sûr, il y a eu un certain nombre de rôles télévisés depuis lors dans House (elle a joué Vanessa), Raising Hope (Christine), Sirens (Off. Molly Whelan), et plus célèbre, Jess (elle a repris le rôle de Linda pour 42 épisodes entre 1998 et 2000).

Elle a également joué Michelle dans le film Pay It Forward de 2000 avec Helen Hunt et Haley Joel Osmont.

Matt Cook joue dans Man with a Plan

Dans la partie du cher ami de la famille Lowell, nous avons Matt Cook.

L’acteur de 35 ans a joué différents personnages dans la série télévisée Neutrino de 1999, mais son prochain rôle ne sera pas jusqu’en 2009 dans un épisode de Curb Your Enthusiasm (il a joué Waiter).

Tout au long de sa carrière, il a été dans Kill Spin (Harley), Unleashed (Tim Garrick), Harry’s Law (ADA Upton Cruickshank), 2 Broke Girls (Brody / membre du groupe), True Blood (Jessie), Clipped (Mo McCracken) et plus .

Sa chimie avec Matt et les autres est fantastique!

