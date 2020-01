Homme de Toronto: Kevin Hart et Jason Statham dans Talks for Action Comedy

Homme de Toronto: Kevin Hart et Jason Statham en pourparlers pour une comédie d’action

Kevin Hart (Jumanji: le niveau suivant) et Jason Statham (Hobbs & Shaw) sont en pourparlers pour faire équipe sur L’homme de Toronto, une comédie d’action à venir de Sony Pictures, a confirmé le Hollywood Reporter. Les deux étaient auparavant apparus ensemble dans Hobbs & Shaw.

L’homme de Toronto utilise un cas d’identité erronée comme le point de départ du film après l’assassin le plus meurtrier du monde, connu sous le nom de l’homme de Toronto, et un échec de New York City se rencontrent dans un Airbnb. Un affrontement de personnalités et un affrontement avec des tueurs meurtriers s’ensuit.

Patrick Hughes (Garde du corps de Hitman, colline rouge, Le garde du corps de l’épouse d’Hitman) dirigera la fonction. Le script est écrit par Robbie Fox (Jouer pour garder) d’après une histoire de Fox et Jason Blumenthal (Maîtres de l’univers).

Blumenthal produira le projet aux côtés de ses Escape Artists »(The Upside) partenaires Todd Black et Steve Tisch.

Le studio espère démarrer la production en mars, le tournage du film devant avoir lieu le 20 novembre 2020.

