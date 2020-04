Honor Blackman est mort, la Bond girl de ’64

▲ Image prise lors d’une soirée en 1964 après la présentation du film Goldfinger, avec des performances d’Honor Blackman, telles que Pussy Galores, et Sean Connery, James Bond. Photo Ap

Journal La Jornada

Mardi 7 avril 2020, p. 8

Londres L’actrice britannique Honor Blackman, connue pour avoir incarné Bond girl Pussy Galore, est décédée à 94 ans, a rapporté sa famille hier.

Blackman est décédé de causes naturelles à son domicile de Sussex, dans le sud de l’Angleterre, a déclaré la famille dans un communiqué au journal The Guardian.

En plus d’être une mère et une grand-mère bien-aimée, Honor était une actrice de talent créatif extrêmement prolifique, avec une combinaison extraordinaire de beauté, de cerveau et de prouesses physiques, selon le communiqué.

Il a atteint un statut d’icône inégalé dans le monde du cinéma et du divertissement, et avec un engagement absolu, son artisanat et son professionnalisme total dans tous ses projets ont contribué à certaines des plus grandes productions cinématographiques et théâtrales de notre temps, a-t-il ajouté.

Blackman a joué Pussy Galore dans le film de James Bond en 1964 Goldfinger, ainsi que Cathy Gale dans The Avengers, une série télévisée d’espionnage dramatique de 1961.

