Hôpitaux militaires autorisés pour les soins Covid-19

Mexico.- Alors que cinq mille 476 sont morts dans les infections de Covid-19 en Italie, en Espagne mille 720 personnes, en France 674, aux États-Unis 407, en Allemagne 94 jusqu’à hier, au Mexique, quatre personnes sont mortes, “donc que notre pays est dans le domaine de l’opportunité, en profite et l’utilise sur la base de la science et des méthodes de santé publique ».

Grâce aux scientifiques impliqués dans l’attention à l’urgence sanitaire due à Covid-19, on peut affirmer qu’à partir de lundi la transmission de la contagion communautaire a commencé et que les autorités sanitaires se sont déclarées prêtes à adopter des mesures de contention de contagion, Le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López Gatell, a annoncé.

Il a annoncé qu’à partir de ce mardi, des stratégies massives seront appliquées pour atténuer et ralentir le taux d’infections et a déclaré que c’est une maladie qui se maîtrise d’elle-même et disparaît en 14 jours et seulement un sur dix infecté peut prolonger sa maladie.

Il a déclaré que le système national de santé est prêt à servir la population avec des opportunités, mais a averti que l’épidémie ne se comportait pas de manière homogène dans la vallée du Mexique et les régions métropolitaines de Guadalajara et Monterrey, où il devrait y avoir des restrictions sur la mobilité des les gens.

Entre autres mesures, López Gatell a mentionné:

Gardez une distance entre les personnes de 1,5 mètre, protégez les personnes âgées, suspendez les cours dans tout le système éducatif jusqu’au 19 avril, toutes concentrations supérieures à cent personnes, arrêtez les activités professionnelles et prenez des mesures d’hygiène.

De leur côté, les chefs du ministère de la Défense nationale et de la Marine, Luis Crescencio Sandoval González et le chef de la Marine, Rafael Ojeda Durán, ont annoncé que le plan maritime et le plan DN-III pour les cas d’urgence sanitaire étaient opérationnels.

Ojeda Durán a déclaré qu’il existe 79 points de soins d’urgence dans le pays, 4 043 points d’isolement volontaire, cinq ambulances avec salles d’opération, un hélicoptère-ambulance pour soutenir la population civile.

Sandoval González a déclaré qu’à partir d’aujourd’hui, la phase préventive est entrée, dans laquelle un total de mille 738 médecins, mille 727 infirmières, 884 ambulanciers, 8152 éléments de la troupe de santé, 649 ambulanciers et 3600 soldats spécialisés travailleront 24 heures, un total de 16 750 militaires.

Il a indiqué que l’armée avait cinq hôpitaux généraux, quatre de deuxième niveau, 13 régions, 19 zones, 10 unités militaires pour consultation externe, ce qui fait un total de 272 installations militaires pour soutenir l’urgence.

262 sections de santé, 313 formations sanitaires, avec 2 523 lits entreront en action. 17 nouveaux hôpitaux seront intégrés et bientôt 41 autres d’une capacité de 3 mille 70 lits. Il y aura une capacité d’attention pour 1 300 personnes en 30 jours (quatre phases) et 1 700 personnes dans une phase de 15 jours.

Le secrétaire Sandoval González a appelé car trois mille 694 médecins spécialistes sont nécessaires. À l’heure actuelle, il y a 20 000 444 personnes spécialisées, 14 000 installations et 2 371 véhicules pour l’urgence.

Seven24.mx

ebv