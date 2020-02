Hopper vit dans la première bande-annonce de “Stranger Things 4”! [Video]

Il est apparu que David HarbourLe personnage troublé de «Stranger Things», Chief Hopper, a été tué à la suite des événements de la troisième saison, mais comme on le soupçonne, Les frères Duffer ont déjà confirmé sa survie pour la prochaine “Stranger Things 4”.

Netflix a publié la première bande-annonce, «From Russia», qui montre une poignée de prisonniers travaillant sur un chemin de fer. La caméra pénètre pour révéler Jim Hopper de Harbour vivant et bien.

“Nous sommes ravis de confirmer officiellement que la production de” Stranger Things 4 “est en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper!” Les Duffer Brothers ont déclaré dans un communiqué qui révèle les premiers détails de la saison. “Même si ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour notre” Américain “; il est emprisonné loin de chez lui dans la friche enneigée du Kamtchatka, où il devra faire face à des dangers à la fois humains… et autres.

«Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enterré, quelque chose qui relie tout…»

«La saison 4 s’annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous avons hâte que tout le monde en voie plus. En attendant, priez pour l’Américain. »

Le teaser est envoyé de Russie avec amour…