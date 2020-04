Horacio Duarte nommé titulaire des douanes

Mexique.— Afin de faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le pays, 337 spécialistes aux études hautement spécialisées seront convoqués, a informé le chef de la Coordination médicale nationale de l’Institut. Santé nationale pour le bien-être (Insabi), Alejandro Svarch Pérez.

Lors de la conférence du matin du président Andrés Manuel López Obrador, il a expliqué que le secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer Varela, enverra une lettre personnelle à ces médecins pour les inviter à se joindre aux soins des patients COVID-19.

Dans le cadre de l’appel aux médecins du bien-être, il a souligné que jusqu’à la mi-avril, 8 250 professionnels de la santé et des soins infirmiers avaient été recrutés, dont 2 694 médecins généralistes et 488 spécialistes.

En outre, 4 789 sont des infirmières et des infirmières généralistes, 239 infirmières et infirmières spécialisées et, en outre, 92 professionnels de la thérapie par inhalation.

Tous ces professionnels, a-t-il expliqué, ont été affectés à 18 entités dans le pays: Baja California, Chiapas, Mexico, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán et Zacatecas.

Il a noté que les médecins, les médecins et les infirmières ont été non seulement répartis à Insabi, mais également à l’Institut de sécurité et de services sociaux des travailleurs de l’État (ISSSTE), ainsi qu’aux instituts nationaux des maladies respiratoires (INER) et de la nutrition. et Salvador Zubirán Sciences médicales.

Ainsi que le General Mexico, les hôpitaux pour enfants Federico Gómez, General Gea González, Juárez de México et High Specialty à Ixtapaluca, Bajío et Yucatán.

Dans ce sens, Svarch Pérez a indiqué que jusqu’à présent 32 793 médecins et médecins du bien-être ont été formés, mais il a réitéré l’appel à davantage de personnel de santé pour se joindre aux soins de l’épidémie.

«(Nous voulons) Inviter tous les professionnels de la santé qui continuent de se joindre à cet appel à tous les patients qui existent dans notre pays bénéficient de soins de qualité et efficaces ». (Agences)

