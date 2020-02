Horaire de télévision: ce qu’il faut regarder la semaine du 1er mars – Fin de «Doctor Who»

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne des éléments à regarder de TVLine.

Avec plus de 530 émissions scénarisées diffusées sur les chaînes de télévision, le câble et le streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée revient, ou que le nouveau “drame de prestige” que vous attendiez est sur le point de faire ses débuts. Considérez donc ceci comme notre rappel pour configurer votre DVR, commander un Season Pass, insérer un nouveau Memorex dans le magnétoscope… mais c’est vous qui roulez.

Cette semaine, vous trouverez 24 énormes premières (dont le redémarrage d’Amazing Stories, les Dispatches From Elsewhere et Better Things Season 4 de Jason Segel), six finales (dont Doctor Who, Good Trouble et Party of Five) et bien plus encore. (Toutes les heures sont de l’Est.)

Dimanche 1 mars

3 h Allez! Aller! Première de la saison 2 de Cory Carson (Netflix; tous les épisodes)

18 h Première de la saison 3 d’Axios (HBO)

20 h Fin de la saison 12 de Doctor Who (BBC America)

20 h Première mondiale de Little Big Shots (NBC)

21 h Première diffusion de la saison 9 de Wicked Tuna (NatGeo)

22 h 08 Première de la série Dispatches From Elsewhere (AMC; soirée spéciale)

Lundi 2 mars

21 h Fin de la saison 8 de Brain Games (NatGeo)

22 h Première de la série Breeders (FX; deux épisodes)

22 h 15 Première de Dispatches From Elsewhere (AMC)

Mardi 3 mars

3 h Taylor Tomlinson: spécial comédie Quarter-Life Crisis (Netflix)

21 h Empire revient (Fox)

Mercredi 4 mars

20 h Volcano Live! Avec Nik Wallenda spécial (ABC)

20 h Vice News Tonight Première saison 4 (maintenant sur Viceland)

20 h 30 finale de Party of Five Saison 1 (Forme libre; temps spécial)

22 h Première de la série Dave (FXX; deux épisodes)

22 h Fin de la saison 2 de Good Trouble (forme libre)

22 h Première série Twenties (BET)

Jeudi 5 mars

3 h Castlevania Première de la saison 3 (Netflix; tous les épisodes)

3 heures de première série Devs (FX sur Hulu; deux premiers épisodes)

20 h finale finale de mi-saison (forme libre)

22 h Premiere de Better Things Saison 4 (FX; deux épisodes)

22 h Première de la saison 2 de Cake (FXX; deux épisodes)

22 h Fin de la saison 8 d’Impractical Jokers (truTV)

Vendredi 6 mars

3 heures de la première de la série Amazing Stories (Apple TV +; les cinq épisodes)

3 h Hilary docuseries premiere (Hulu; les quatre épisodes)

3 h Paradise P.D. Première de la saison 2 (Netflix; tous les épisodes)

3 h: première de la saison 3 de The Protector (Netflix; tous les épisodes)

3 h Ugly Delicious Première saison 2 (Netflix; tous les épisodes)

3 heures de la première de la série Zerozerozero (Amazon Prime; tous les épisodes

20 h L’événement animal le plus dangereux de tous les docuseries (FX; quatre heures)

22 h Première de la saison commerciale 2 (Showtime)

