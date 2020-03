Horaire de télévision: ce qu’il faut regarder la semaine du 22 mars – Star Trek Picard Finale

HISTOIRES CONNEXES

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne des éléments à regarder de TVLine.

Avec plus de 530 émissions scénarisées diffusées sur les chaînes de télévision, le câble et le streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée revient, ou que le nouveau “drame de prestige” que vous attendiez est sur le point de faire ses débuts. Considérez donc ceci comme notre rappel pour configurer votre DVR, commander un Season Pass, insérer un nouveau Memorex dans le magnétoscope… mais c’est vous qui roulez.

Cette semaine, vous trouverez quatre séries de retour (dont One Day at a Time et Ozark), neuf premières de séries (dont Council of Dads, Making the Cut et Vagrant Queen), 17 finales de saison (dont Star Trek: Picard, Stumptown et C’est nous) et bien plus encore. (Toutes les heures sont de l’Est.)

DIMANCHE 22 MARS

18 h Fin du printemps Axios (HBO)

19 h 00 Première grande plage horaire de Little Big Shots (NBC)

20 h La finale du printemps du Cirque (Showtime)

20 h Extreme Makeover: première édition de la nouvelle tranche horaire de Home Edition (HGTV)

20 h 00 Jeux espions avec la première de la série Damien Lewis (Smithsonian)

20 h 00 Première première de The Wall (NBC)

22 h Curb Your Enthusiasm Fin de la saison 10 / épisode n ° 100 (HBO)

22 h Fin de la saison 1 de Slow Burn (Epix)

LUNDI 23 MARS

3 heures de la première de la série Freud (Netflix; tous les épisodes)

20 h Sydney à la première de la saison 2 de Max (Disney Channel)

22 h Fin du Good Doctor Saison 3 (Partie 1 de 2, ABC)

12 h Fin de la saison 2 de Carter (WGN America)

MARDI 24 MARS

3 h Tom Segura: première spéciale de la comédie Ball Hog (Netflix)

21 h Fin de la saison 4 de This Is Us (NBC)

21 h 30 Premier jour à la première de la saison 4 (Pop TV)

22 h Fin de la saison 1 de Cherish the Day (OWN)

22 h Première de la série Council of Dads / soirée spéciale (NBC)

22 h Fin du Project Blue Book Saison 2 (Historique)

MERCREDI 25 MARS

22 h Fin de la saison 1 de Stumptown (ABC)

22 h 30 Awkwafina Is Nora From Queens finale de la saison 1 (Comedy Central)

22h30 Fin de la saison 1 de l’année du lapin (IFC)

JEUDI 26 MARS

3 h Star Trek: Picard Saison 1 finale (CBS All Access)

3 h: première de la série limitée Unorthodox (Netflix; tous les épisodes)

20 h 30 Finale de la saison 1 hors pair (Fox)

21 h Fin du printemps de The Bold Type (forme libre)

21 h Fin de la saison 1 de adjoint (Fox)

22 h Kill Chain: la première du documentaire sur la cyber-guerre contre les élections américaines (HBO)

22 h Fin de la saison 2 d’un million de petites choses (ABC)

22 h 00 La finale de la saison 3 de The Sinner (USA Network)

22 h Première de la saison 2 de Tacoma FD (truTV)

VENDREDI 27 MARS

3 h, première de la série Bagdad Central (Hulu; tous les épisodes)

3 h: première de la série Be Our Chef (Disney +)

3 h: première de la série Making the Cut (Amazon Prime; deux premiers épisodes)

3 h Ozark Saison 3 première (Netflix; tous les épisodes)

19 h 45 Fin de la série Steven Universe (Cartoon Network)

21 h Fin de la saison commerciale 2 (Showtime)

22 h Première de la série Vagrant Queen (Syfy)

23 h 00 cette semaine à la finale de la saison 3 de Comedy Cellar (Comedy Central)

SAMEDI 28 MARS

20 h Première de la série Danger Force (Nickelodeon)

20 h 00 Finale de la saison 13 de Murdoch Mysteries (Ovation)

Pour connaître le dernier état de renouvellement / annulation de vos émissions préférées, visitez nos fiches de score de renouvellement de câble, de streaming et de diffusion TV.

Vous voulez participer à l’un des spectacles ci-dessus? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.