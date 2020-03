Horaire télévisé: ce qu’il faut regarder la semaine du 15 mars – Retour surnaturel

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne des éléments à regarder de TVLine.

Avec plus de 530 émissions scénarisées diffusées sur les chaînes de télévision, le câble et le streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée revient, ou que le nouveau “drame de prestige” que vous attendiez est sur le point de faire ses débuts. Considérez donc ceci comme notre rappel pour configurer votre DVR, commander un Season Pass, insérer un nouveau Memorex dans le magnétoscope… mais c’est vous qui roulez.

Cette semaine, vous trouverez une trentaine de premières (dont Westworld, Black Monday et la dernière saison de Brockmire), cinq finales (dont Avenue 5 et 68 Whisky) et quatre retours de mi-saison (dont Supernatural et The Blacklist). (Toutes les heures sont de l’Est.)

DIMANCHE 15 MARS

19 h 00 Première de The Wall Saison 3 (NBC)

20 h Débat démocratique n ° 11 (CNN; deux heures)

20 h 47 Just Roll With It Première de la saison 2 (Disney Channel)

21 h Première mondiale de la saison 3 de Westworld (HBO)

21 h Fin de la saison 2 de Wrong Man (Starz)

22 h Première du Black Monday Saison 2 (Showtime; deux épisodes)

22 h 15 Fin de la saison 1 de l’avenue 5 (HBO)

LUNDI 16 MARS

3 h 00 The Boss Baby: Back in Business Première de la saison 3 (Netflix; tous les épisodes)

20 h: retour du 9-1-1 (Fox)

20 h 00 Première de la plage horaire d’American Idol / Hollywood Week commence (ABC)

20 h Retour surnaturel / première de créneau horaire (The CW)

21 h Première de la série limitée The Plot Against America (HBO)

21 h Roswell, Nouveau-Mexique Première de la saison 2 (The CW)

22 h Première diffusion de la saison 2 de My Brilliant Friend (HBO)

MARDI 17 MARS

3 h Bert Kreischer: première spéciale de la comédie Hey Big Boy (Netflix)

3 h 00 Shaun the Sheep: Adventures From Mossy Bottom première de la série (Netflix; tous les épisodes)

20 h 00 Événement des docuseries Netw Ferguson de Naill Ferguson (PBS; trois heures)

22 h 00 Première de la saison 12 de Tosh.0 (Comedy Central)

22 h 30 Retour de Crank Yankers (Comedy Central)

MERCREDI 18 MARS

3 h Little Fires Everywhere première série limitée (Hulu; trois premiers épisodes)

21 h 00 Patrie: première de la série Fort Salem (forme libre)

21 h 30 Première de la plage horaire d’American Housewife (ABC)

22 h 68 Finale de la saison 1 de Whisky (Paramount Network)

22 h Première de la saison finale de Brockmire (IFC)

22 h True Terror With Robert Englund premiere série (Voyage)

JEUDI 19 MARS

3 h Altered Carbon: première de la série Resleeved (Netflix; tous les épisodes)

3 heures, première de la série Feel Good (Netflix; tous les épisodes)

3 heures de première de la série Ruthless (BET +; trois premiers épisodes)

21 h Après la vérité: désinformation et coût de la première documentaire (HBO)

22 h Première saison de Top Chef Saison 17 (Bravo)

VENDREDI 20 MARS

3 heures Archibald’s Next Big Thing Première saison 2 (Netflix; tous les épisodes)

3 h: première du film original de The Banker (Apple TV +)

3 h, première du film original de Big Time Adolescence (Hulu)

03 h 00 – Journal d’une finale de la saison 1 du futur président (Disney +)

3 h Première de la série The English Game (Netflix; tous les épisodes)

3 h, première de la saison 4 de Greenhouse Academy (Netflix; tous les épisodes)

3 h La lettre de la première de la série King (Netflix; tous les épisodes)

3 h Margaret Atwood: Un mot après un mot Après un mot, c’est la première du documentaire (Hulu)

3 h, finale de la saison 1 de Marvel’s Hero Project (Disney +)

3 h Self Made: Inspiré par la première de la série limitée Life of Madam C.J. Walker (Netflix; tous les épisodes)

3 heures de la première de docuseries Tiger King (Netflix; tous les épisodes)

11 h 00 Mira, première de la série Royal Detective (Disney Channel)

20 h 00 Retour de la liste noire (NBC; deux épisodes)

SAMEDI 21 MARS

21 h Championnats du monde de patinage artistique (NBC)

