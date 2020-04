Horaire télévisé: ce qu’il faut regarder la semaine du 19 avril – Brooklyn Nine-Nine Finale

HISTOIRES CONNEXES

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne des éléments à regarder de TVLine.

Avec plus de 530 émissions scénarisées diffusées sur les chaînes de télévision, le câble et le streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée revient, ou que le nouveau “drame de prestige” que vous attendiez est sur le point de faire ses débuts. Considérez donc ceci comme notre rappel pour configurer votre DVR, commander un Season Pass, insérer un nouveau Memorex dans le magnétoscope… mais c’est vous qui roulez.

Cette semaine, vous trouverez 11 fins de saison (dont Brooklyn Nine-Nine, Boomerang et Making the Cut), quatre finales de série (dont Empire et Will & Grace), une myriade de promotions (dont le NFL Draft et un Prince salute), etc. beaucoup plus. Toutes les heures sont de l’Est.

DIMANCHE 19 AVRIL

21 h Première des docuseries de Last Dance (ESPN)

21 h 00 Spider-Man de Marvel: première de la saison 3 de Maximum Venom (Disney XD; une heure)

22 h Première documentaire The Longest War (Showtime)

22 h NCIS: Nouvelle-Orléans ersatz finale de la saison 6 (CBS)

LUNDI 20 AVRIL

3 heures, première de la série Cooked With Cannabis (Netflix; tous les épisodes)

3 h Première de la série factice (Quibi)

3 h Première de la série Fashion’s a Drag (Quibi)

3 heures Iron Sharpens Iron premiere série (Quibi)

3 h 00 La première de la série Midnight Gospel (Netflix; tous les épisodes)

21 h Fin de la saison 3 de Cosmos (NatGeo)

21 h: Fin de la saison 5 de Better Call Saul (AMC)

21 h Fin de la série limitée The Plot Against America (HBO)

MARDI 21 AVRIL

3 h Promotions spéciales sur la comédie de Middleditch & Schwartz (Netflix; trois versements)

21 h Fin de la série Empire (ersatz) (Fox)

21 h Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince special (CBS)

MERCREDI 22 AVRIL

3 h, première de la série Absurd Planet (Netflix; tous les épisodes)

3 h 00 Première documentaire Circus of Books (Netflix)

3 h Fin de la série limitée Little Fires Everywhere (Hulu)

3 h: première du film original de Willoughbys (Netflix)

3 h Gagnez la première de la série Wilderness (Netflix; tous les épisodes)

20 h: People présente Harry et Meghan: une émission spéciale sur la rébellion royale (The CW)

20 h Sauver nos esprits: UN BET COVID-19 Special Relief Effort (BET)

22 h C’est personnel avec Amy Hoggart Finale de la saison 1 (truTV)

22 h True Terror Avec Robert Englund Finale de la saison 1 (Voyage)

JEUDI 23 AVRIL

3 h Ghost in the Shell: première de la série SAC_2045 (Netflix; tous les épisodes)

3 h, première de la saison finale de La Casa de Las Flores (Netflix; tous les épisodes)

20 h 00 Repêchage NFL 2020: Tour 1 (ABC, ESPN)

20 h Superstore (ersatz) Finale de la saison 5 (NBC)

20 h 30 Fin de la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine (NBC)

21 h Première de la série We’re Here (HBO)

21 h Fin de la série Will & Grace (NBC)

21h30 Rétrospective Will & Grace Clip Show, animée par Eric McCormack (NBC)

22 h Law & Order: SVU (ersatz) Finale de la saison 21 (NBC)

VENDREDI 24 AVRIL

3 h After Life Saison 2 première (Netflix; tous les épisodes)

3 h 00 Première documentaire The Beastie Boys Story (Apple TV +)

3 h Défendre la première de la série limitée Jacob (Apple TV +; trois premiers épisodes)

3 h Extraction première du film original (Netflix)

3 h, première de la saison 2 de Hello Ninja (Netflix; tous les épisodes)

3 heures de la première de la série Love 101 (Netflix; tous les épisodes)

3 h Fin de la saison 1 de la coupe (Amazon Prime; deux épisodes)

3 h Cordialement, spécial comédie Kanan Gill (Netflix)

19 h 00 Repêchage de la NFL 2020: rondes 2 et 3 (ABC et ESPN)

21 h 30 Première de la série RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race (VH1)

23 h 00 Drag Race de RuPaul: première de la tranche horaire Untucked (VH1)

SAMEDI 25 AVRIL

12 h 00 Repêchage de la NFL 2020: séries 4 à 7 (ABC)

20 h Première du film original Bad Education (HBO)

