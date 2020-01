Horaire télévisé: ce qu’il faut regarder la semaine du 19 janvier – Grey’s Anatomy Returns

HISTOIRES CONNEXES

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne des éléments à regarder de TVLine.

Avec plus de 530 émissions scénarisées diffusées sur les chaînes de télévision, le câble et le streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée revient, ou que le nouveau “drame de prestige” que vous attendiez est sur le point de faire ses débuts. Considérez donc ceci comme notre rappel pour configurer votre DVR, commander un Season Pass, insérer un nouveau Memorex dans le magnétoscope… mais c’est vous qui roulez.

Cette semaine, vous trouverez 11 séries de retour des vacances d’hiver (y compris Grey’s Anatomy, Riverdale et The Conners), 11 premières saisons (dont Curb Your Enthusiasm, Project Blue Book et Station 19), 11 débuts (dont 9-1-1 : Lone Star, Outmatched et Star Trek: Picard) et bien plus encore.

Dimanche 19 janvier

15 h 05 Match de championnat AFC (CBS)

18 h Match de championnat NFC (Fox)

20 h 00 Batwoman revient (The CW)

20 h Les enfants disent la fin de la saison 1 de Darndest Things (ABC)

20 h Fin de la saison 7 de Ray Donovan (Showtime)

20 h SAG Awards (TNT, TBS)

21 h 00 Supergirl revient (The CW)

22 h 9-1-1: première de la série Lone Star (Fox; nuit et heure spéciales)

22 h Première de la série Avenue 5 (HBO)

22 h Première à la Vienna Blood Series (PBS)

22 h 30 Curb Your Enthusiasm Première de la saison 10 (HBO)

Lundi 20 janvier

3 h, première de Family Reunion Part 2 (Netflix)

3 am Love Island UK Première de la saison 6 (Hulu)

20 h 9-1-1: Première de la tranche horaire régulière de Lone Star (Fox)

20 h Tous les retours américains (The CW)

20 h Première de la saison 8 de Brain Games (NatGeo)

21 h 00 Black Lightning revient (The CW)

21 h Retour de Prodigal Son (Fox)

22 h Première de Carter Saison 2 (WGN America)

22 h Première de la série Spy Games (Bravo)

Mardi 21 janvier

3 h 00 Première de la saison 4 de la fête de mots de Jim Henson (Netflix; tous les épisodes)

3 h Fortune Feimster: première spéciale de la comédie Sweet & Salty (Netflix)

20 h Le retour des Conners (ABC)

20 h 30 Retour de Bless This Mess (ABC)

22 h Première du Project Blue Book Saison 2 (Historique)

22 h 00 Running Wild With Bear Grylls Fin de la saison 5 (NatGeo)

Mercredi 22 janvier

3 h Pandémie: Comment prévenir une flambée épidémique en première (Netflix; tous les épisodes)

20 h Retour de Riverdale (The CW)

22 h 30 Awkwafina Is Nora From Queens première de la série (Comedy Central)

Jeudi 23 janvier

3 heures de la première de la série Ghost Bride (Netflix; tous les épisodes)

3 h Octobre Première de la série Faction (Netflix; tous les épisodes)

20 h Première de la saison 3 de Station 19 (ABC; nouvelle plage horaire)

20 h 30 Première de série inégalée (Fox)

20 h 30 Star Trek: première série Picard (CBS All Access)

21 h 00 Retour de Grey’s Anatomy (ABC; nouveau créneau horaire)

21 h 30 Fin de la saison 1 de Perfect Harmony (NBC)

22 h 00 Un million de petites choses revient (ABC; nouvelle plage horaire)

22 h 00 The Gayle King Grammy Special (CBS)

Vendredi 24 janvier

3 h Chilling Adventures of Sabrina Première partie 3 (Netflix; tous les épisodes)

3 h du matin Encore! Finale de la saison 1 (Disney +)

3 h Le Goop Lab avec la première de la série Gwyneth Paltrow (Netflix; tous les épisodes)

3 h Choix de la finale de la saison 1 de la litière (Disney +)

3 h, première de The Ranch Part 8 (Netflix; tous les épisodes)

3h Shrill Saison 2 première (Hulu; tous les épisodes)

3 h, le monde selon la finale de la saison 1 de Jeff Goldblum (Disney +)

20 h 00 Championnat américain de patinage artistique (NBC)

21 h MTV présente: un spécial 2020 Grammy Celebration (MTV)

Samedi 25 janvier

20 h Fin de la saison 1 de Flirty Dancing (Fox; deux épisodes)

20 h Match des étoiles de la LNH (NBC)

23 h 30 Le samedi soir en direct de retour avec l’animateur Adam Driver (NBC)

