Horaire télévisé: ce qu’il faut regarder la semaine du 2 février – Chanteur masqué, Super Bowl

Cette semaine, vous trouverez 11 premières de la saison (dont Brooklyn Nine-Nine, MacGyver et The Masked Singer), neuf débuts en série (dont Katy Keene, Locke & Key et Tommy) et plusieurs événements très médiatisés (dont le Super Bowl et l’adresse de l’État de l’Union).

Dimanche 2 février

14 h 00 Kitten Bowl VII (Hallmark Channel)

15 h Puppy Bowl XVI (Animal Planet)

18 h 30 Super Bowl LIV (Renard)

21 h 10 British Academy Film Awards (BBC America)

22 h 30 Première de la saison 3 de The Masked Singer (Fox, juste après le Super Bowl; nuit et heure spéciales)

Lundi 3 février

3 h, première de la saison 2 de Manhunt (Spectrum; tous les épisodes)

3 h 00 Première de Team Kaylie Part 3 (Netflix; tous les épisodes)

22 h Première des docuseries McMillions (HBO)

23 h Première de Desus & Mero Saison 2 (Showtime)

Mardi 4 février

3 h Tom Papa: Première spéciale de You Doing Great Comedy (Netflix)

20 h Le Flash revient (The CW)

21 h à l’intérieur de la finale de la saison 41 de la NFL (Showtime)

21 h État de l’Union (tous les principaux réseaux)

Mercredi 5 février

3 h 00 Première documentaire The Pharmacist (Netflix)

20 h 00 The Masked Singer Épisode 2 / première de créneau horaire (Fox)

20 h Survivor at 40: spécial Greatest Moments and Players (CBS)

21 h Première de la série LEGO Masters (Fox)

22 h Fin d’hiver des Vikings (Historique)

Jeudi 6 février

3 h Première de la série d’interrogations (CBS All Access; tous les épisodes)

3 h Tell me a Story Saison 2 finale (CBS All Access)

20 h 00 Brooklyn Nine-Nine Première de la saison 7 (NBC; temps spécial; deux épisodes)

20 h Première de la série Katy Keene (The CW)

21 h Première de la saison 3 de The Sinner (USA Network)

21 h 30 Première série endettée (NBC)

22 h Première de la série Briarpatch (USA Network)

22 h Première de la série Tommy (CBS)

Vendredi 7 février

3 h All or Nothing Première de la saison 9 (Amazon Prime; tous les épisodes)

3 h 00 Première de Clifford le Big Red Dog Partie 2 (Amazon Prime; tous les épisodes)

3 h Dreamworks Dragons: Rescue Riders Première saison 2 (Netflix; tous les épisodes)

3 h: première de la série Locke & Key (Netflix; tous les épisodes)

3 h Mythic Quest: première de la série Raven’s Banquet (Apple TV +; tous les épisodes)

20 h Débat démocratique n ° 8 (ABC)

20 h Première de la saison 4 de MacGyver (CBS)

21 h 00 Première de cinq heures à Hawaï (CBS)

22 h Mo’nique & Friends: spécial comédie Live From Atlanta (Showtime)

23 h Première haute saison d’entretien 4 (HBO)

Samedi 8 février

10 h 00 Big Hero 6: la finale de la saison 2 de la série (Disney XD)

17 h 00 Film Independent Spirit Awards organisé par Aubrey Plaza (IFC)

