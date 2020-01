Horaire télévisé: ce qu’il faut regarder la semaine du 26 janvier – Fin de la saison 1 du mal

HISTOIRES CONNEXES

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne des éléments à regarder de TVLine.

Avec plus de 530 émissions scénarisées diffusées sur les chaînes de télévision, le câble et le streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée revient, ou que le nouveau “drame de prestige” que vous attendiez est sur le point de faire ses débuts. Considérez donc ceci comme notre rappel pour configurer votre DVR, commander un Season Pass, insérer un nouveau Memorex dans le magnétoscope… mais c’est vous qui roulez.

Cette semaine, vous trouverez cinq finales de saison (dont Evil, Emergence et The L Word), trois finales de série (dont Arrow et The Good Place), trois finales d’hiver (y compris le dernier épisode de Magnum PI jusqu’à…?) Et ainsi de suite beaucoup plus.

Dimanche 26 janvier

15 h 00 Pro Bowl 2020 (ESPN)

20 h 00 Première de la saison 5 du Cirque (Showtime)

20 h Grammys (CBS)

20 h 30 Première de Our Cartoon President Saison 3 (Showtime)

21 h 00 American Ninja Warrior: spécial États-Unis contre le monde (NBC)

21 h Fin de la saison 10 de Shameless (Showtime)

22 h Le dernier mot de la saison 1 de Génération Q (Showtime)

23 h Fin de la saison 1 de Work in Progress (Showtime)

Lundi 27 janvier

3 h Justin Bieber: première des docuseries Seasons (YouTube)

21 h Fin d’hiver Undercover Boss (CBS; nuit et heure spéciales)

Mardi 28 janvier

20 h Flèche: Frapper le spécial rétrospective Bullseye (The CW)

21 h Fin de la série Arrow (The CW)

21 h Première revival The Biggest Loser (USA Network)

22 h Fin de la saison 1 d’Emergence (ABC)

22 h 30 Première de la saison 2 de Miracle Workers (SCT)

Mercredi 29 janvier

3 h Première de la série Next in Fashion (Netflix; tous les épisodes)

20 h Harry & Meghan: spécial Royals in Crisis (Fox)

20 h – Super Bowl Greatest Commercials 2020 spécial (CBS)

21 h Première à Sistas (BET)

22 h Première de Miz & Mrs. Saison 2 (USA Network)

22 h Royal Divide: Harry, Meghan et la couronne spéciale (ABC)

Jeudi 30 janvier

3 h, première de la série The Stranger (Netflix; tous les épisodes)

20 h Fin d’hiver surnaturel (The CW)

20 h 30 Fin de la série The Good Place (NBC; 90 minutes)

22 h Fin de la saison 1 du mal (CBS)

22 h Première d’hiver Impractical Jokers (truTV)

Vendredi 31 janvier

3 h, finale de la série BoJack Horseman (Netflix; derniers épisodes)

3 h, première de la série Ragnarok (Netflix; tous les épisodes)

3 h Taylor Swift: première documentaire de Miss Americana (Netflix)

3 h Ted Bundy: Falling For a Killer docuseries premiere (Amazon Prime; tous les épisodes)

20 h 00 Shakira en concert: spécial El Dorado World Tour (HBO)

21 h Magnum P.I. finale d’hiver (CBS)

21 h La route de la F9: spécial Fast & Furious Fan Fest (NBC)

Samedi 1 février

19 h 00 Première de la saison 13 de Murdoch Mysteries (Ovation)

20 h Dog Bowl III (Animal Planet)

20 h Honneurs de la NFL (Fox)

23 h Cat Bowl II (Hallmark Channel)

23 h spécial Super Bowl LIV Music Fest (Fox)

Pour connaître le dernier état de renouvellement / annulation de vos émissions préférées, visitez nos fiches de score de renouvellement de câble, de streaming et de diffusion TV.

Qu’y a-t-il sur votre TVLine-Up pour la semaine à venir?