Horaire télévisé: ce qu’il faut regarder la semaine du 29 mars – Retours «HTGAWM»

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne des éléments à regarder de TVLine.

Avec plus de 530 émissions scénarisées diffusées sur les chaînes de télévision, le câble et le streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée revient, ou que le nouveau “drame de prestige” que vous attendiez est sur le point de faire ses débuts. Considérez donc ceci comme notre rappel pour configurer votre DVR, commander un Season Pass, insérer un nouveau Memorex dans le magnétoscope… mais c’est vous qui roulez.

Cette semaine, vous trouverez cinq premières séries (dont Broke de Pauley Perrette), six finales de saison (dont Amazing Stories et The Good Doctor), trois finales de série (dont Future Man et Hawaii Five-0) et une programmation spéciale sur le thème des coronavirus. (Toutes les heures sont de l’Est.)

DIMANCHE 29 MARS

20 h Appelez la première de la saison 9 de la sage-femme (PBS)

20 h Première vice-saison 7 / nouveau réseau (Showtime)

21 h Concert iHeart Living Room pour l’Amérique organisé par Elton John (Fox)

23 h la semaine dernière ce soir avec John Oliver revient, avec une édition à domicile (HBO)

LUNDI 30 MARS

19 h #KidsTogether: Hôtel de ville organisé par Kristen Bell (Nickelodeon)

20 h De quelle ligne s’agit-il de toute façon? Première de la saison 16 (The CW)

21 h America Rising: Lutte contre une pandémie spéciale (ABC)

22 h Fin du Good Doctor Saison 3, partie 2 de 2 (ABC)

22 h 00 Homefest: James Corden’s Late Late Show Special (CBS)

23 h 00 retour de Conan, avec édition à domicile (SCT)

23 h Retour de Desus & Mero, avec édition à domicile (Showtime)

23 h 35 Retour de Jimmy Kimmel Live, avec édition à domicile (ABC)

23 h 35 Le Late Show With Stephen Colbert revient avec une édition à domicile (CBS)

MARDI 31 MARS

21 h Fin du Biggest Loser Saison 18 (USA Network)

21 h Fin du FBI Saison 2 (CBS)

22 h 00 Si Loving You Is Wrong première de la saison finale (OWN)

22 h Rapport spécial NBC News: pandémie de coronavirus (NBC)

22 h 30 Finale de la saison 2 de Miracle Workers (SCT)

MERCREDI 1 AVRIL

3 h Comment réparer une première de docuseries sur le scandale des drogues (Netflix; tous les épisodes)

3 h La première de la série Iliza Shlesinger Sketch Show (Netflix; tous les épisodes)

3 h 00, première de Kim’s Convenience Saison 4 (Netflix; tous les épisodes)

3 heures du matin! Première de la saison 4 (Netflix; tous les épisodes)

20 h Première du défi Saison 35 (MTV)

22 h David Blaine: spécial The Magic Way (ABC)

22 h Fin de la série The Magicians (Syfy)

22h30: retour de Crank Yankers (Syfy)

JEUDI 2 AVRIL

20 h 30 Man With a Plan Première de la saison 4 (CBS)

21 h La première de la saison 12 de The Real Housewives of New York City (Bravo)

21 h Première de la saison 3 de Siren (forme libre; deux heures)

21 h 30 Première de la série Broke (CBS)

22 h Retour sur le meurtre (ABC)

VENDREDI 3 AVRIL

3 heures du matin Amazing Stories – Saison 1 (Apple TV +)

3 h Future Man, première saison finale (Hulu; tous les épisodes)

3 h: première de la série Home Before Dark (Apple TV +; trois premiers épisodes)

3 h La Casa de Papel Première de la saison 4 (Netflix; tous les épisodes)

3 h Tales From the Loop, première de la série (Amazon Prime; tous les épisodes)

9 h 00 Première de la saison 2 de Harley Quinn (DC Universe)

21 h: finale de la série Hawaii Five-0 (CBS)

22 h Retour en temps réel avec Bill Maher, avec édition à domicile (HBO)

23 h Fin de la saison 4 de High Maintenance (HBO)

SAMEDI 4 AVRIL

9 h 30 Première de la saison 3 de DuckTales (Disney XD)

19 h Première de la saison 3 de Frankie Drake Mysteries (Ovation)

22 h Première de la ligne du câble (AMC)

