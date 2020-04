Horaire télévisé: ce qu’il faut regarder la semaine du 5 avril – Grey’s Anatomy Finale

HISTOIRES CONNEXES

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne des éléments à regarder de TVLine.

Avec plus de 530 émissions scénarisées diffusées sur les chaînes de télévision, le câble et le streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée revient, ou que le nouveau “drame de prestige” que vous attendiez est sur le point de faire ses débuts. Considérez donc ceci comme notre rappel pour configurer votre DVR, commander un Season Pass, insérer un nouveau Memorex dans le magnétoscope… mais c’est vous qui roulez.

Cette semaine, vous trouverez sept premières saisons (dont The Good Fight et le renouveau Who Wants to Be a Millionaire?), Trois finales de saison improvisées (dont Grey’s Anatomy et The Walking Dead) et 20 premières séries – dont 15 issues de Quibi! (Toutes les heures sont de l’Est.)

DIMANCHE 5 AVRIL

19 h Kim Kardashian West: première du documentaire The Justice Project (Oxygen)

20 h Atlanta Missing and Murdered: The Lost Children docuseries premiere (HBO)

20 h ACM présente: Notre spécial pays (CBS)

20 h Extreme Makeover: finale de l’édition 11 de la Home Edition (HGTV)

21 h 00 The Walking Dead (ersatz) Fin de la saison 10 (AMC)

21 h Fin de la saison 1 de War of the Worlds (Epix)

21 h Première mondiale de la série World on Fire (PBS)

22 h 02 Fin de la saison 9 de Talking Dead (AMC)

LUNDI 6 AVRIL

3 h et première documentaire sur la musique (Quibi)

3 h 00 Première de la série Chrissy’s Court (Quibi)

3 heures de première série Dishmantled (Quibi)

3 h 00 Première documentaire Fierce Queens (Quibi)

3 h Première série inversée (Quibi)

3h00 Gayme Show! Première de la série (Quibi)

3 h Gone Mental With Lior (non scénarisé)

3 heures je promets première documentaire (Quibi)

3 h, première de la série Memory Hole (Quibi)

3 h, première de la série du jeu le plus dangereux (Quibi)

3 h, première de la série Murder House Flip (Quibi)

3 h 00 Première documentaire NighGowns (Quibi)

3 h, première de la série Nikki Fre $ h (Quibi)

3 heures de première documentaire Prodigy (Quibi)

3 h 00 Première de la série Punk’d (Quibi)

3 heures de la première du documentaire Run This City (Quibi)

3 h 00 Première de la série Sauce (Quibi)

3 heures Première documentaire Shape of Pasta (Quibi)

3 heures de la première de la série Singled Out (Quibi)

3 h, première de la série Skrrt With Offset (Quibi)

3 heures de première de la série Survive (Quibi)

3 h, première de la série Thanks A Million (Quibi)

3 h 00: première de la série Streetlights Go On (Quibi)

3 heures du matin, vous n’avez pas ces premières documentaires (Quibi)

22 h Fin du manifeste de la saison 2 (NBC)

22 h Qui veut devenir millionnaire? Spécial Secrets & Surprises (ABC)

MARDI 7 AVRIL

3 h Terrace House: Tokyo 2019-2020 Première partie 3 (Netflix; tous les épisodes)

3 h Tooning Out the News, première de la série (CBS All Access)

20 h 00 The Resident (ersatz) Finale de la saison 3 (Fox)

20 h 00 Fin de la série Schitt’s Creek (Pop TV; temps spécial)

20 h 30 Schitt’s Creek: Meilleurs voeux, Cordialement spécial (Pop TV)

21 h Empire Episode n ° 100 (Fox)

22h30 Le dernier O.G. Première de la saison 3 (TBS)

MERCREDI 8 AVRIL

20 h Première de la saison 13 de Ghost Hunters (A&E; deux heures)

20 h Modern Family: un spécial adieu moderne (ABC; une heure)

21 h Fin de la série Modern Family (ABC; une heure)

22 h Première de la saison 7 de Celebrity Ghost Stories (A&E)

22 h Qui veut devenir millionnaire? Première de la saison 9 (ABC)

23 h 00 Première de Liar Saison 2 (Sundance TV)

JEUDI 9 AVRIL

3 h Le Cercle: première de la série France (Netflix; quatre premiers épisodes)

3 h Hi Girl Premiere de la saison 2 (Netflix; tous les épisodes)

9 h 00 The Good Fight Saison 4 première (CBS All Access)

21 h Grey’s Anatomy (ersatz) Finale de la saison 16 (ABC)

VENDREDI 10 AVRIL

3 h 00 Une célébration de la musique de Coco spéciale (Disney +)

3 h, première de la série Brews Brothers (Netflix; tous les épisodes)

3 h Les Misérables (2020) première du film (Amazon Prime)

3 h, première de film original Love Wedding Repeat (Netflix)

3 h, première du film original du Main Event (Netflix)

3 h Tigertail première du film original (Netflix)

21 h Magnum P.I. renvoie (CBS)

Pour connaître le dernier état de renouvellement / annulation de vos émissions préférées, visitez nos fiches de score de renouvellement de câble, de streaming et de diffusion TV.

Vous voulez participer à l’un des spectacles ci-dessus? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.