Horaire télévisé: ce qu’il faut regarder la semaine du 8 mars – 911 Lone Star Finale

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne des éléments à regarder de TVLine.

Avec plus de 530 émissions scénarisées diffusées sur les chaînes de télévision, le câble et le streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée revient, ou que le nouveau “drame de prestige” que vous attendiez est sur le point de faire ses débuts. Considérez donc ceci comme notre rappel pour configurer votre DVR, commander un Season Pass, insérer un nouveau Memorex dans le magnétoscope… mais c’est vous qui roulez.

Cette semaine, vous trouverez 15 finales (y compris les entrées de première année 9-1-1: Lone Star, Carol’s Second Act et The Unicorn), neuf premières (dont On My Block et Elite) et bien plus encore. (Toutes les heures sont de l’Est.)

DIMANCHE 8 MARS

21 h Fin de la série limitée The Outsider (HBO)

22 h Fin de la saison 1 de Dare Me (USA Network)

22 h Fin de la saison 2 de Kidding (Showtime; deux épisodes)

00:10 Ride With Norman Reedus Première saison 4 (AMC)

LUNDI 9 MARS

3 h, première de la série Temple (Spectrum; tous les épisodes)

20 h 9-1-1: finale de la saison 1 de Lone Star (Fox; deux épisodes)

20 h: finale américaine de la saison 2 (The CW)

20 h 00 La finale de la saison 24 de Bachelor (ABC, Night 1 of 2)

20 h Première de la saison 3 de Cosmos (NatGeo; deux épisodes)

21 h Fin de la saison 3 de Black Lightning (The CW)

21 h La finale de la saison du Nouveau Pape (HBO)

22 h Fin des docuseries McMillions (HBO)

MARDI 10 MARS

3 h Marc Maron: spécial comédie amusante de la fin des temps (Netflix)

20 h 00 La finale de la saison 24 de Bachelor (ABC, Night 2 of 2)

21 h La finale de la saison 7 de The Haves and Have Nots (OWN)

MERCREDI 11 MARS

3 h 00 Le cercle: première de la série Brésil (Netflix)

3 heures, première de Dirty Money Saison 2 (Netflix; tous les épisodes)

3 heures du matin On My Block Première de la saison 3 (Netflix; tous les épisodes)

JEUDI 12 MARS

20 h 30 Tout va bien finir la saison 1 (forme libre)

20 h 30 La finale de la saison 1 de la Licorne (CBS)

21 h Fin de la saison 18 de Project Runway (Bravo)

21 h, épisode de maman n ° 150 (CBS)

21 h 30 Fin de la première saison de Carol’s Second Act (CBS)

VENDREDI 13 MARS

3 h Stargirl première du film original (Disney +)

3 h, première saison Elite 3 (Netflix; tous les épisodes)

3 h Love Island: Australie Saison 2 première (Hulu)

20 h Lincoln Rhyme: Fin de la saison 1 de Hunt for the Bone Collector (NBC; deux épisodes)

SAMEDI 14 MARS

18 h 00 Cold Justice revient (Oxygène)

18 h Match de champion du tournoi de basket-ball Big East (Fox)

22 h Spécial comédie plus drôle de femmes d’un certain âge (Showtime)

