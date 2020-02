Horaire télévisé: ce qu’il faut regarder la semaine du 9 février 2020 – Power Series Finale

HISTOIRES CONNEXES

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne des éléments à regarder de TVLine.

Avec plus de 530 émissions scénarisées diffusées sur les chaînes de télévision, le câble et le streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée revient, ou que le nouveau “drame de prestige” que vous attendiez est sur le point de faire ses débuts. Considérez donc ceci comme notre rappel pour configurer votre DVR, commander un Season Pass, insérer un nouveau Memorex dans le magnétoscope… mais c’est vous qui roulez.

Cette semaine, vous trouverez sept premières saisons (y compris les dernières saisons de Homeland et Strike Back), cinq débuts (dont Cherish the Day, High Fidelity et docuseries Visible: Out on Television), une poignée de téléfilms (dont le To All the Boys suite) et bien plus encore.

Dimanche 9 février

16 h American Idol: Où les étoiles naissent spécial (ABC)

20 h Oscars (ABC)

20 h Fin de la série Power (Starz; 83 minutes, suivi de l’après-spectacle)

21 h Première de la saison finale de Homeland (Showtime)

21 h 51 Première de la saison 2 de Wrong Man (Starz; temps spécial)

22 h Première de la saison 2 de Kidding (Showtime; deux épisodes par semaine)

Lundi 10 février

20 h America’s Got Talent: The Champions Saison 2 finale (NBC; semaine 1 de 2)

Mardi 11 février

3 heures Camino une première documentaire sur Roma (Netflix)

21 h Ali & Cavett: première du documentaire The Tale of the Tapes (HBO)

22 h Première de la série Cherish the Day (OWN; nuit et heure spéciales)

22 h Première de la série For Life (ABC)

Mercredi 12 février

3 h à tous les garçons: P.S. I Still Love You Première du téléfilm (Netflix)

20 h 00 Cherish the Day Épisode 2 / première de créneau horaire (OWN)

20 h Première de la saison 40 de Survivor (CBS)

22 h Première de la renaissance de la soupe (E!)

Jeudi 13 février

3 h, première de la série Love Is Blind (Netflix; tous les épisodes)

3 h Narcos: première de la saison 2 de Mexico (Netflix; tous les épisodes)

21 h Wife Swap Saison 12 en avant-première (Paramount Network)

22 h Épisode 200 de Impractical Jokers (truTV)

Vendredi 14 février

3 h, première de la saison 2 de Disney’s Fairy Tale Weddings (Disney +)

3 heures de première de la série High Fidelity (Hulu; tous les épisodes)

3 h, première de la série Utopia Falls (Hulu; tous les épisodes)

3 h Visible: première à la télé des séries télévisées (Apple TV +; tous les épisodes)

20 h Première du film télévisé Zombies 2 (Disney Channel)

22 h Avant-première de la dernière saison de Strike Back (Cinemax)

22 h Première de la plage horaire hebdomadaire (FX)

Samedi 15 février

20 h 00 The Thing About Harry Première téléfilm (forme libre)

Pour connaître le dernier état de renouvellement / annulation de vos émissions préférées, visitez nos fiches de score de renouvellement de câble, de streaming et de diffusion TV.

Qu’y a-t-il sur votre TVLine-Up pour la semaine à venir?