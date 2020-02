Horaire TV: Ce qu’il faut regarder la semaine du 23 février 2020 – Première de Walking Dead

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne des éléments à regarder de TVLine.

Avec plus de 530 émissions scénarisées diffusées sur les chaînes de télévision, le câble et le streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée revient, ou que le nouveau “drame de prestige” que vous attendiez est sur le point de faire ses débuts. Considérez donc ceci comme notre rappel pour configurer votre DVR, commander un Season Pass, insérer un nouveau Memorex dans le magnétoscope… mais c’est vous qui roulez.

Cette semaine, vous trouverez 27 premières de la saison (dont Altered Carbon, Better Call Saul, RuPaul’s Drag Race et When Calls the Heart), cinq retours de mi-saison (y compris SEAL Team et The Walking Dead) et bien plus encore. (Toutes les heures sont de l’Est.)

Dimanche 23 février

20 h 00 Quand appelle le cœur Première de la saison 7 (Hallmark Channel)

21 h Fin de la saison 1 de Sanditon (PBS)

21 h Épisode Supergirl n ° 100 (The CW)

21 h Le retour de Walking Dead (AMC)

21 h Première diffusion du réseau When Hope Calls (Hallmark Channel)

22 h Le retour de la recrue (ABC)

22 h Fin de la saison 1 de Vienna Blood (PBS)

22 h 05 Première meilleure saison 5 de Better Call Saul (AMC; soirée spéciale)

23 h 21 Retour de Talking Dead (AMC; heure spéciale)

Lundi 24 février

20 h Première de The Voice Saison 18 (NBC)

21 h Première meilleure heure de Better Call Saul (AMC)

23 h 00 Briarpatch nouvelle première de créneau horaire (USA Network)

22 h Première de la saison 4 de Little Big Shots, maintenant animée par Melissa McCarthy (NBC; nuit et heure spéciales)

Mardi 25 février

3 h Pete Davidson: spécial comédie Alive from New York (Netflix)

20 h Débat démocratique n ° 10 (CBS)

20 h Fin de la saison 6 de Finding Your Roots (PBS)

20 h 00 Fin de la saison 3 des 24 Heures de l’enfer et du dos de Gordon Ramsay (Fox; deux épisodes)

Mercredi 26 février

3 h Je ne suis pas d’accord avec la première de cette série (Netflix; tous les épisodes)

3 h 00 Les Trials de Gabriel Fernandez première de docuseries (Netflix; tous les épisodes)

21 h 00 L’équipe SEAL revient (CBS; deux épisodes)

22 h C’est la première avec la série Amy Hoggart (truTV)

22 h Shark Tank: le meilleur de tous les temps spécial (ABC)

Jeudi 27 février

3 h, première de Altered Carbon Season 2 (Netflix; tous les épisodes)

3 h Première de la série Followers (Netflix; tous les épisodes)

3 am Love Is Blind Saison 1 finale (Netflix)

20 h Retour sur les vacances en famille à Jersey Shore (MTV)

21 h Live P.D .: Première de Wanted Saison 2 (A&E)

Vendredi 28 février

3 h Toujours une première de la saison 2 de Witch (Netflix; tous les épisodes)

3 heures, première de la saison 3 de Babylon Berlin (Netflix; tous les épisodes)

3 h Formule 1: Drive to Survive Première de la saison 2 (Netflix; tous les épisodes)

3 h, première de la série Queen Sono (Netflix; tous les épisodes)

3 h: première de la série Restaurants on the Edge (Netflix; tous les épisodes)

3 h 00 Première de la série Shop Class (Disney +)

3 h, première de la série Toy Boy (Netflix; tous les épisodes)

3 h, première de la série imparable (Netflix; tous les épisodes)

20 h 00 Première de RuPaul’s Drag Race Saison 12 (VH1)

20 h 00 Première de la plage horaire de Shark Tank (ABC)

21 h Première documentaire de Kingmaker (Showtime)

Samedi 29 février

20 h 30 Première de la série Young Dylan (Nickelodeon)

21 h Fin des docuseries Seven Worlds, One Planet (BBC America)

23 h spécial Fire Fight Australia (Fox)

