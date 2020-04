Horaire TV: Ce qu’il faut regarder la semaine du 26 avril – God Friended Me Finale

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne des éléments à regarder de TVLine.

Avec plus de 530 émissions scénarisées diffusées sur les chaînes de télévision, le câble et le streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée revient ou que le nouveau “drame de prestige” que vous attendiez est sur le point de faire ses débuts. Considérez donc ceci comme notre rappel pour configurer votre DVR, commander un Season Pass, insérer un nouveau Memorex dans le magnétoscope… mais c’est vous qui roulez.

Cette semaine, vous trouverez 14 premières (dont le spin-off Penny Dreadful et Ryan Murphy’s Hollywood), 15 finales (y compris les tout derniers épisodes de God Friended Me et Homeland) et le «réveil» d’une nuit seulement de Parks and Recreation . Toutes les heures sont de l’Est.

DIMANCHE 26 AVRIL

3 heures de la première de la saison 4 de The Last Kingdom (Netflix; tous les épisodes)

20 h Fin de la série God Friended Me (CBS; deux heures)

20 h 00 Quand appelle le cœur Saison 7 finale (Hallmark Channel)

21 h Fin de la série Homeland (Showtime; 70 minutes)

21 h Première de la saison finale de Vida (Starz)

22 h NCIS: Los Angeles (ersatz) Finale de la saison 11 (CBS; temps spécial)

22 h 10 Penny Dreadful: première de la série City of Angels (Showtime)

LUNDI 27 AVRIL

3 h, première de la série Cup of Joe (Quibi)

3 h, première de la série Never Have I Ever (Netflix; tous les épisodes)

21 h Fin de la saison 1 de Prodigal Son (Fox)

22 h Fin de la saison 1 de Breeders (FX)

22 h Fin de la saison 1 de Dispatches From Elsewhere (AMC)

23 h 00 retour d’Axios (HBO)

MARDI 28 AVRIL

21 h Autisme: première du documentaire Sequel (HBO)

MERCREDI 29 AVRIL

3 h, première de la série Normal People (Hulu; tous les épisodes)

21 h Fin de la saison 1 de Sistas

22 h Fin de la saison 2 de Boomerang (BET; deux épisodes)

22 h Fin de la saison 1 de Dave (FXX)

JEUDI 30 AVRIL

20 h Last Man Standing (ersatz) Finale de la saison 8 (Fox)

20 h Qui veut devenir millionnaire? première de créneau horaire (ABC)

20 h Young Sheldon (ersatz) finale de la saison 3 (CBS)

20 h 30 Spécial spécial parcs et loisirs (NBC)

22 h Fin de la saison 4 de Better Things (FX)

22 h Fin de la saison 2 du gâteau (FXX)

22 h Conseil des papas, épisode 2 (NBC, heure spéciale)

VENDREDI 1 MAI

03 h 00 Ghostwriter Part 2 premiere (Apple TV +; tous les épisodes)

3 h, première de la série limitée Hollywood (Netflix; tous les épisodes)

3 h, première de la série Prop Culture (Disney +; tous les épisodes)

3 h: première de la série Trying (Apple TV +; tous les épisodes)

3 h: première de la série Upload (Amazon Prime; tous les épisodes)

20 h Fin de la saison 2 de Charmed (ersatz) (The CW)

23 h Première de la série Betty (HBO)

SAMEDI 2 MAI

20 h 00 Kids’s Choice Awards 2020: Celebrate Together, organisé par Victoria Justice (Nickelodeon)

Pour connaître le dernier état de renouvellement / annulation de vos émissions préférées, visitez nos fiches de score de renouvellement de câble, de streaming et de diffusion TV.

Vous voulez participer à l’un des spectacles ci-dessus? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.