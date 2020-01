Horizon Zero Dawn de PS4 arriverait sur PC selon un rapport

Horizon Zero Dawn, le titre exclusif de PlayStation 4 sorti en 2017, pourrait atteindre PC. Selon un rapport de stagiaire, le titre arriverait cette année à la fois chez Epic Store et Steam. Il y a quelques semaines, il y avait une rumeur selon laquelle le titre pourrait atteindre Nintendo Switch. Avec son arrivée sur PC, le jeu cesserait d’être exclusif à la console Sony pour étendre sa disponibilité sur d’autres consoles.

Kotaku a rapporté que Les stagiaires de Sony auraient révélé que Horizon Zero Dawn arriverait sur PC au cours de la même année. Comme indiqué de manière anonyme, le jeu vidéo développé par Guerrilla Games atteindrait à la fois Steam et Epic Store. Si la nouvelle se confirme, ce serait le premier jeu Guerrilla qui ne serait pas publié sur une console Sony.

Horizon Zero Dawn est un titre mondial ouvert se déroulant dans un monde post-apocalyptique dans lequel les humains vivent avec des dinosaures robotiques. Dans votre aventure en tant qu’Eloy, chasseur marginalisé et rejeté par les tribus de la région, vous cherchez des morceaux de dinosaures pour les échanger avec des marchands, des chasses d’animaux pour fabriquer des munitions et des médicaments.

Si la nouvelle est confirmée, Horizon Zero Dawn ce serait un autre jeu qui cesserait d’être exclusif à la PlayStation avec Death Stranding, qui arrivera également sur PC au milieu de cette année.

