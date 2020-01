«Horizon Zero Dawn» exclusif sur PS4 arriverait sur PC en 2020 – .

Dans ce qui pourrait être un signal de la stratégie de Sony dans les années à venir, Jason Schreier de Kotaku a annoncé jeudi que Horizon Zero Dawn, une exclusivité PS4, arriverait sur PC cette année. Ce serait l’un des premiers jeux exclusifs publiés et développés par Sony à sortir sur n’importe quelle plate-forme autre qu’une console PlayStation.

Horizon Zero Dawn, qui a été lancé en 2017, a été développé par Guerrilla Games – le studio qui consacrait autrefois la plupart de ses ressources à la série Killzone. Non seulement Horizon a été bien accueilli par les critiques, mais il s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires, ce qui en fait l’une des plus grandes réussites de la génération. Une suite est presque garantie, mais même avec une nouvelle console en préparation, Sony étend déjà ses vrilles au-delà des consoles de salon.

Le rapport de Kotaku suggère que Horizon Zero Dawn arrivera à la fois sur Steam et sur Epic Games Store lorsqu’il arrivera sur PC. Ce sera la première fois qu’un jeu Guerrilla sera jouable en dehors de l’écosystème PlayStation depuis que Sony a acheté le studio en 2005, et l’équipe aurait profité pleinement de l’occasion en augmentant la qualité du jeu pour correspondre au matériel. En d’autres termes, il ne sera probablement pas verrouillé à 30 images par seconde.

Comme le note Schreier, ce n’est pas la seule grande exclusivité PS4 à venir sur PC, car le passage de Death Stranding à PC a déjà été confirmé, mais Death Stranding a été développé par un studio indépendant et est publié sur PC par 505 Games. Quantic Dream a fait de même avec Detroit: Become Human et certains autres jeux uniquement sur PlayStation.

Cela représente un changement majeur dans la stratégie de Sony en ce qui concerne les jeux, car il est devenu de plus en plus clair au cours des dernières années que, que les consoles domestiques continuent d’être l’attraction principale, que les joueurs s’attendent à pouvoir jouer à leurs jeux sur n’importe quel appareil à tout moment. Il y a quelques années, Microsoft a annoncé que tous ses titres propriétaires seraient disponibles sur Xbox et PC. Sony va-t-il emboîter le pas?

Source de l’image: Sony

.