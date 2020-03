Horreur des métaux lourds – / Film

Augmentez le volume pour une certaine horreur du heavy metal avec Nous invoquons les ténèbres. Ce festival préféré trouve trois têtes de métal féminines qui se mélangent dans quelque chose de sérieusement satanique après un grand concert. La bande-annonce de We Summon the Darkness ci-dessous taquine le chaos à venir tout en semblant presque aussi exaspérante. Il y a clairement plus que ce qui nous paraît ici.

Nous invoquons la bande-annonce des ténèbres

Je déteste quand les remorques trahissent trop de spoilers, mais il y a une chose trop vague. Je n’ai pas encore vu We Summon the Darkness, donc je ne sais pas vraiment de quoi il s’agit et ce qui se passe dans le film. Et cette bande-annonce n’aide pas du tout à cela – elle joue ses cartes très près du gilet. J’ai compris. Le film est probablement plein de surprises, et ils ne veulent vraiment pas les donner. Je peux respecter ça. Pourtant, j’aurais aimé un peu plus de cette bande-annonce.

Cela dit, j’ai entendu beaucoup de bonnes choses à ce sujet. Critique pour / Film, my Now Scream Ce co-auteur Matt Donato a déclaré:

We Summon The Darkness prend finalement la scène principale comme un acte de tête baigné de sang contaminé, de bières légères et de méchanceté. La vente difficile de «l’horreur du heavy metal» peut être un peu ambitieuse, mais c’est rarement un problème. Alexandra Daddario et Maddie Hasson sont l’ensemble d’eye-liner de Hammett et Hetfield de Marc Meyers, avec des looks qui tuent et des attitudes doublement meurtrières. Pour cela, ce critique peut déclasser d’autres plaintes. C’est plein d’amusement amplifié et de chocs diaboliques au nom du rock n ‘roll … ou peut-être que c’est exactement ce que “The Man” veut que vous pensiez.

Réalisé par mon ami Dahmer Marc Meyers à partir d’un script par Alan Trezza, Nous invoquons les étoiles des ténèbres Alexandra Daddario, Johnny Knoxville, Keean Johnson, Maddie Hasson, Logan Miller, Amy Forsyth, et Austin Swift. Dans le film, «Sur le chemin d’un concert de heavy metal, Alexis (Alexandra Daddario) et deux copines entendent un reportage sur un meurtre local qui serait lié à une série de meurtres sataniques. Après le spectacle, les filles invitent trois gars à les rejoindre dans le domaine appartenant au père d’Alexis, un prédicateur du feu et du soufre (Johnny Knoxville). Ce qui commence comme une fête devient soudainement sombre et mortel dans ce thriller diaboliquement divertissant. »

We Summon the Darkness arrive en VOD et Digital HD sur 10 avril 2020.

