Horror de vacances caché préféré: «A Christmas Tale» de Paco Plaza

Avant le réalisateur d'horreur Paco Plaza s'est fait un nom à l'échelle internationale avec les trois premières entrées dans la bien-aimée (REC) franchise et Netflix Véronique, il a épousé une histoire pour enfants d'Amblin avec terreur yuletide dans le film fait pour la télévision Un conte de Noël. Parce qu'il a été diffusé en Espagne natale sur la télévision en réseau et a reçu une version mineure de DVD dans le cadre d'une collection aux États-Unis, Un conte de Noël reste l'un des joyaux de vacances les plus cachés. Pour ceux qui recherchent quelque chose hors de la norme, mais avec une touche nostalgique des années 80, cela vaut la peine de le rechercher.

L'intrigue tourne autour de cinq amis de douze ans en 1985; Koldo (Christian Casas), Peti (Roger Babià), Tito (Pau Poch, (REC) 2), Eugenio (Daniel Casadellà) et Moni (Ivana Baquero, Le Labyrinthe de Pan). Ils passent leurs journées à faire du vélo dans leur petite ville côtière, à traîner dans des clubs et à être obsédés par un film d'horreur B intitulé Invasion de zombies– dont des clips ouvrent le film et sont entrecoupés tout au long, ajoutant à la fois du contexte et du plaisir à la narration globale. La routine habituelle du gang est interrompue lorsque Moni tombe sur une fosse dans les bois, avec une femme inconsciente déguisée en Père Noël au fond. Les enfants se sont séparés; trois restent à la fosse pour aider la femme à sortir du trou tandis que deux se rendent à vélo au poste de police pour obtenir de l'aide.

Alors qu'ils étaient là et ignorés par la réception, les enfants saisissent un fax entrant qui révèle que la mystérieuse femme est Rebeca Expósito (Maru Valdivielso, Véronique), un criminel dangereux recherché pour vol de 2 millions de dollars. Ils reviennent et exercent un vote majoritaire pour garder la femme dans la fosse jusqu'à ce qu'elle partage le butin volé avec eux.

Le décor des années 80 signifie qu'il y a beaucoup de nostalgie en jeu ici, du décor de la chambre des enfants à l'extrême obsession de Tito pour Le Karaté Kid et les fondements de la morale qui rappellent ABC Spécial après l'école films. Un conte de Noël peut être considéré comme un précurseur Choses étranges à bien des égards, mais avec un bord beaucoup, beaucoup plus sombre. À l'exception de Moni, la seule femelle du groupe, ces enfants sont vicieux envers leur captive. La chute de Rebeca dans le trou l'a laissée meurtrie et meurtrie, et beaucoup de garçons aggravent la façon dont ils l'ont impitoyablement pilonnée avec de la nourriture, y compris des canettes de soda. Ses tentatives de grimper le trou avec des casquettes aux genoux cassés lui donnent des moments d'horreur dignes de grincer des dents. La façon imprudente dont ils traitent Rebeca, indépendamment de ses antécédents criminels, accumule une lourde dette de karma. Ce n'est qu'une question de comment et quand.

C'est le Comment celui qui fournit la plus grande surprise; Plaza embrasse et subvertit les attentes, offrant des surprises macabres tout en offrant une fin satisfaisante à l'histoire. Cela aide que pour tous les mauvais choix moraux faits, tous les personnages soient finalement sympathiques. Même les plus pourris du gang se sentent toujours comme des enfants, comme s'ils ne comprenaient pas pleinement les ramifications de leurs actions. Rebeca est peut-être une criminelle recherchée, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir mal aussi pour ce qu'elle endure. Quant au motif des Fêtes, l'iconographie est peut-être assez limitée, mais Plaza propose une interprétation rafraîchissante du thème coquin et agréable.

Plaza est un fan d'horreur à vie, et Un conte de Noël ressemble beaucoup à sa lettre d'amour à l'horreur et à sa découverte dès son jeune âge. Il a spécifiquement recherché Valdivielso pour le rôle de Rebeca en tant que fan du travail de l'actrice, et elle est apparue plus tard en sa possession d'horreur, Véronique. Pau Poch, qui a joué Le Karaté KidTito, obsédé, a joué un rôle de premier plan dans (REC) 2– comme l'adolescent qui s'infecte et offre une nouvelle exposition sur la mythologie unique de la série. Le nom du personnage? Tito. Un hochement de tête amusant.

Un conte de Noël initialement diffusé dans le cadre de la Películas para no Dormir série, une tentative moderne pour relancer la série espagnole populaire Historias para no Dormir des années 60. La série complète de six films mérite d'être vérifiée – soit par le 6 films pour vous tenir éveillé Collection de DVD ou séparément sur Tubi, où elle est actuellement en streaming.

Pour une joie des Fêtes avec une touche d'horreur, ajoutez ce joyau de vacances caché à votre liste de surveillance.