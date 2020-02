Horror-Fantasy Comic Series ‘Ice Cream Man’ étant adapté pour le service de streaming Quibi

Choisissez une saveur: chocolat, vanille, araignée, sang ou eau de Javel!

Quibi a annoncé par un communiqué de presse que UCP, une division de NBCUniversal Content Studios, produit la populaire série de bandes dessinées d’Image Comics Crème glacée homme pour Quibi.

Max et Adam Reid («Sneaky Pete») écrira et servira de producteur exécutif. Chris Bender et Jake Weiner de Good Fear Content et Jake Wagner d’Alibi seront les producteurs exécutifs.

Basé sur l’image Comic créée par W Maxwell Prince, Ice Cream Man est une série d’anthologie fantastique et d’horreur présentée par son narrateur omniprésent, le Ice Cream Man. Tissant une tapisserie sombre de contes de son camion, l’homme de crème glacée sert des boules de douleur et de souffrance aux habitants d’une ville de banlieue pour son propre amusement malveillant. Ice Cream Man décolle les couches de la psyché de banlieue américaine avec des histoires intemporelles mais actuelles, relatables mais étranges, à parts égales terrifiantes et ironiques, et se terminent toujours par une touche macabre.

Quibi, une plate-forme vidéo courte, se lance sur 6 avril.