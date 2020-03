[Horror Queers] Croisière dans l’Outback dans «Road Games»

Chaque mois dans Horror Queers, Joe et Trace abordent un film d’horreur avec des thèmes LGBTQ +, un quotient de camp élevé ou les deux. Pour les fans d’horreur queer comme nous, il y a autant de valeur dans les discussions sérieuses sur la représentation que dans la lecture d’un film d’horreur ridiculement stupide / amusant avec une mentalité YAS KWEEN. Sachez qu’à aucun moment nous n’obtiendrons Babashook.

*** SPOILERS pour Jeux de route suivre.***

Synopsis: Quid (Stacy Keach), un chauffeur de camion et un mystérieux auto-stoppeur (Jamie Lee-Curtis) jouent à un jeu de chat et de souris avec un mystérieux tueur en série sur une route australienne désolée.

Aspect étrange: Chacun a une sorte d’identité secrète qu’il cache au monde; Quid est obsédé par un autre homme.

Où diffuser: Road Games est disponible en streaming pour 3,99 $ sur YouTube et Google Play. Scream Factory a également sorti un Blu-Ray plus tôt cette année.

Joe

Vous savez, Trace, lorsque nous écrivions deux de ces colonnes par mois, nous alternions entre une colonne «queer» et une colonne «camp» (ou amusante). Ce dernier a été conçu pour explorer des films qui n’avaient pas nécessairement une tonne de contenu queer, mais qui méritaient tout de même d’être examinés ou célébrés (voir: Anaconda et Urban Legend). C’est ce que je pensais que nous nous inscrivions avec Road Games, qui a la réputation d’être un classique du genre que nous étions tous deux ravis de découvrir.

Cela ne sera pas un choc pour quiconque a réellement vu le film, mais en tant que spectateur pour la première fois, il était surprenant que Road Games ne soit pas du tout campy ou sensationnel. Il s’agit en fait d’un thriller très mature, avec des tonnes de dialogues pleins d’esprit, une performance de plomb fantastique par l’acteur de personnage Stacy Keach et plus de quelques séquences d’action de dynamite (ainsi que quelques-unes qui étendent la crédibilité et ajoutent à la durée d’exécution légèrement rembourrée).

À cet égard, Road Games est sans doute le film le moins étrange que nous ayons jamais couvert pour cette série, mais je n’en suis pas fou. Non seulement est-ce un film que je peux rayer de mon projet Horror Bucket List, mais il offre un excellent aperçu de la politique compliquée qui accompagne la réalisation de films à succès dans d’autres contextes nationaux.

Comme les gens le savent ou non, le concept d’un cinéma national dans les pays non américains est très différent (encadré: en tant que pays du Commonwealth, les réalités et les défis des productions australiennes et canadiennes sont assez comparables). En 1981, le réalisateur australien Richard Franklin comptait sur le succès financier de son pastiche Hitchcock pastiche Patrick, et a choisi de faire un autre film inspiré de Hitch en associant Rear Window à un véhicule en mouvement. À ce stade, Franklin n’était pas étranger à a) l’influence des productions hollywoodiennes (il a étudié le cinéma à l’USC et était très amoureux des films américains) et b) la controverse (son premier grand long métrage, The True Story of Eskimo Nell, a été publiquement décrié en Australie parce qu’il avait des éléments d’exploitation dans un film financé par l’État, un peu comme les premiers films de Cronenberg).

La production de Road Games est connue pour son casting américain – un problème qui occupe une part non négligeable des fonctionnalités spéciales du nouveau Scream! Factory Blu qui est sorti l’année dernière, y compris une conférence / analyse de 1981 sur la façon dont le film a été commercialisé et vendu. À l’époque, le budget de 1,85 million de dollars pour le film était le plus élevé jamais atteint pour un film australien et la décision de Franklin d’acquiescer aux demandes des distributeurs de lancer deux pistes américaines (Keach et Curtis) pour augmenter le potentiel brut international du film a suscité la colère du Actors Equity à Sydney, qui a objecté que des acteurs australiens locaux n’étaient pas embauchés. En tant que quelqu’un qui a étudié de manière approfondie le cinéma national à l’ombre du monolithe américain, la tension push / pull pour faire un film non américain aussi attrayant commercialement pour un public international (lire: US) est très courante, malgré le fait que Road Games soit très évidemment pas un thriller américain.

L’histoire de la production, à part, il y a une discussion fascinante sur la façon dont le film gère ses éléments hitchcockiens les plus objectivement, c’est cette idée que personne et rien dans Road Games n’est tout à fait ce qu’il semble. Alors que j’ai commencé cet éditorial en déclarant que le film ne comportait pas de composants étranges, c’est un film qui ne manque pas de gens qui se cachent ou se camouflent – un angle qui résonne pour moi en tant que spectateur queer. Quid résiste à être étiquetée chauffeur de camion, tout comme Pamela (le personnage du JLC) s’efforce de masquer la vérité sur son éducation privilégiée de peur que cela n’affecte la façon dont Quid la voit. Enfer, même Boswell le dingo est secrètement un vrai chien!

Trace, quelle a été votre première impression des Road Games? Comprenez-vous pourquoi le film est devenu un classique? Et êtes-vous d’accord avec Franklin, qui, après avoir remporté la bataille d’Actors Equity, aurait souhaité qu’il ait donné plus à Curtis? La quintessence de l’American Final Girl n’a vraiment pas grand-chose à faire ici, n’est-ce pas?

Trace

Je serai le premier à admettre que Road Games n’est pas du tout ce que j’attendais. Je ne m’attendais pas nécessairement à ce que ce soit étrange, mais je pensais qu’il y aurait un peu plus d’action – quelque chose comme, disons, Joy Ride.

Il est important de noter que ce n’est pas le film que Richard Franklin a voulu faire. C’est un monstre intéressant de Frankenstein d’un film (et je veux dire que de la meilleure façon possible) en ce qu’il mélange un film de road trip décontracté avec un thriller mordant. Aurait-il pu couper 5 à 10 minutes de la section centrale? Bien sûr, mais dans l’ensemble, il s’agit d’un petit thriller superbement réalisé et le produit final permet de comprendre facilement pourquoi Franklin a remporté un concert de réalisateur de premier plan sur Psycho II immédiatement après la sortie de Road Games. Avait-il l’intention de faire une trilogie des hommages d’Hitchcock? Peut-être peut-être pas. Mais Road Games vaut certainement le détour (tout comme le Psycho II souvent oublié, au cas où vous vous poseriez la question).

Je ne suis toujours pas convaincu que Road Games a atteint le statut «classique» (quelle est la métrique pour cela, de toute façon?), Bien qu’il ait été évoqué de plus en plus de conversations au cours des derniers mois. C’est très probablement à cause du Scream susmentionné! Blu-Ray d’usine, mais je dois avouer que je suis un peu perplexe quant à la raison pour laquelle Franklin n’a pas eu une carrière plus illustre après cela. Sa carrière post-Psycho II inclut Cloak & Dagger de 1984 et Link de 1986 (un film dont je suis très curieux de savoir que sa prémisse est centrée sur un chimpanzé diabolique terrorisant Elizabeth Shue). Malheureusement, son expérience en réalisant F / X 2 en 1991 l’a détourné de Hollywood et il est ensuite retourné en Australie pour faire des films faits pour la télévision pour le reste des années 90.

C’est vraiment dommage, car il y a un talent incroyable dans la plupart de ses films. Il suffit de regarder la scène de la mort d’ouverture de Road Games pour voir le talent artistique exposé dans les films de Franklin. Lui et le directeur de la photographie Vincent Monton créent un tableau à la fois beau et effrayant de tueur et de victime avant d’enrouler une corde de guitare autour de sa gorge. C’est tout simplement magnifique. Qu’il s’en tire avec cette scène de la mort dans un film classé PG est encore plus impressionnant!

Parlons de Keach, cependant. Bien qu’il soit compréhensible que Franklin veuille que Sean Connery joue Quid (il était trop cher et était également occupé à filmer les Time Bandits de Terry Gilliam à l’époque), il est difficile de voir quelqu’un d’autre que Keach dans ce rôle excentrique.

Quid est un protagoniste incroyablement attachant. Il alterne entre délire, charme et délire borderline, et emploie parfois ces trois caractéristiques simultanément (dites-le avec moi: AGIR!). C’est une performance assez impressionnante qui aurait pu s’appuyer sur le camp, mais Keach et Franklin jouent le tout avec un visage impassible. C’est cette performance qui vend la fragilité du film, et qu’elle vient d’un homme d’âge moyen au lieu d’une Final Girl typique est fascinante.

En parlant de Final Girls, quiconque entre dans Road Games dans l’espoir de voir des tas de Jamie Lee Curtis va être très déçu. Elle apparaît 37 minutes dans ce film de 101 minutes est très bien, seulement pour être kidnappée 20 minutes plus tard avant de revenir dans les dernières minutes du film. C’est le rôle de Curtis où je sens que le film laisse vraiment tomber le ballon. Évidemment, Pamela n’est pas le personnage principal, mais le fait qu’elle soit mise à l’écart si rapidement après son arrivée est regrettable. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le film pourrait se permettre de couper environ 5 à 10 minutes de sa section médiane glissante (enlèvement post-Pamela), et c’est principalement parce que Pamela est un tel feu craché que le regain d’énergie qu’elle apporte au film disparaît tout de suite avec elle (sa livraison de “Que voulez-vous dire, se faire violer?” quand elle parle à son père Diplomate est * le baiser du chef *). C’est vraiment une honte sacrément que nous ne puissions pas voir plus d’elle.

Il n’y a vraiment pas beaucoup de lecture queer à faire, mais vous savez que nous allons “toucher” de toute façon et lui en donner une. Allez Joe: tu sais qu’il y a une histoire d’amour secrète entre Quid et le tueur sans nom, non? Considérez-le comme une version de 1981 de ce que nous appelons aujourd’hui «le sexe anon». Je veux dire, il y a toute une scène où Quid attrape une personne qu’il pense être le tueur dans les toilettes. Si cela ne vous crie pas la gloire, eh bien… peut-être que je suis juste un pervers. Pour aller encore plus loin, il y a une qualité voyeuriste à la fois pour le tueur (regarder sa victime nue jouer de la guitare dans la scène d’ouverture) et pour Quid (espionner la camionnette verte chaque fois qu’il en a l’occasion) qui est sans aucun doute emprunté à la fenêtre arrière, mais creusez un peu plus profondément et vous pouvez voir une composante sexuelle au jeu du chat et de la souris

Joe, vous avez déjà dit que c’est le film le moins drôle que nous ayons couvert, mais avez-vous remarqué une quelconque bizarrerie involontaire dans le film? Les brusques changements de tonalité ont-ils fonctionné pour vous? Et que diriez-vous de cet adorable petit dingo (euh, chien déguisé, je suppose)?

Joe

Oh, ce dingo / chien est adorable! J’adore un bon compagnon pour animaux de compagnie dans un film et Boswell est un très bon garçon.

J’ai certainement aussi repris la séquence de “croisière” pas si subtile de la salle de bain, bien que je doive me demander si c’est une distinction que le public queer apporte à nos expériences de visionnement qui survolent la tête des téléspectateurs hétéros. Cela fait partie de la raison pour laquelle je continue de penser qu’il est important que nous fassions cette série (podcast et éditorial). Bien sûr, parfois nous riffons juste, mais parfois nous captons des indices visuels et narratifs subtils que d’autres personnes pourraient manquer et qui peuvent complètement changer le sens d’un film.

Dans Road Games, ce serait vraiment exagéré de déduire que Quid est un homme queer. MAIS, il est assez clairement codé dans le texte que Quid est obsédé par l’idée de suivre et d’appréhender ce tueur en série masculin comme une sorte de “concours de balancement de bite”. Il y a des passages entiers de dialogue dans lesquels Quid spécule sur la raison pour laquelle le tueur assassine, et lorsqu’il est associé au dialogue pointu de Pamela et de Frita Frugal, le premier auto-stoppeur Quid ramasse et effraie presque la mort, il est clair que Quid est jaloux de la la capacité du tueur à attirer de belles jeunes femmes là où Quid ne peut pas. À tout le moins, Quid est attiré par la virilité entre guillemets et sans guillemets du tueur, c’est ainsi que le film s’ouvre: Quid aurait ramassé l’auto-stoppeur (et aurait peut-être couché avec elle) si le tueur ne l’avait pas attrapée en premier.

Jetez dans cette scène très inconfortable où Quid est littéralement coincé dans un petit café de relais routier rempli d’hommes à l’air peu recommandable qui ne se soucient pas de savoir s’il peut parler au téléphone et il y a quelque chose de intrinsèquement sexuel dans le film auquel je ne m’attendais pas .

Tout cela pour dire que lorsqu’un film montre une paire d’hommes dans une salle de bain, le public queer va regarder de plus près. Et si un film s’inspire de l’héritage de Rear Window, qui a sa propre lecture queer bien documentée (Jeff de Jimmy Stewart préfère espionner son voisin que dormir avec son fiancé super chaud, Grace Kelly? Umm … il est un mo).

Quant à la façon dont le film est construit, les changements de tons et tout ça, je vous avoue que ça m’a pris un peu de temps pour m’adapter. Parfois, Road Games ressemble à une série de rencontres inhabituelles alors que Quid rencontre une variété d’Australiens étranges et inhabituels. Ma séquence bizarre préférée est probablement la répétition des surnoms de personnages bizarres Quid sur la route, en particulier l’homme dans le break avec le bateau qui prend constamment de la place sur l’autoroute. La séquence entière où l’homme refuse de laisser passer Quid avant que son bateau ne soit finalement détruit est si burlesque qu’elle se sentait tout droit sortie d’un film National Lampoon. Et pourtant, tout cela fonctionne!

C’est ici que le casting de deux leads américains aide à vendre les éléments «poissons hors de l’eau» de l’intrigue, ce qui renforce subtilement que ni Quid, ni Pamela, ne comprennent vraiment les minuties du pays dans lequel ils vivent (similaire à notre discussion de The Grudge en janvier). Le moment qui m’a vraiment frappé a été le graffiti sur le mur de l’aire de repos, qui se lit comme suit: “Ne pas enraciner abos mate” avec des abos barrés et des options telles que “blancs”, “chèvres” et “filles” comme alternatives. Le public américain peut y jeter un coup d’œil et voir simplement des graffitis, mais il y a beaucoup de racisme et de sexisme historiques encodés dans la phrase (la racine est australienne pour «baiser» et abos est l’abréviation des peuples autochtones).

Ce qui, vous le savez, a du sens pour un film qui assimile régulièrement les gens à la viande. Trace, pensez-vous qu’il y a plus dans le film qu’un simple thriller sur la route? Y avait-il quelque chose de particulièrement australien pour vous en tant qu’Américain? Quelles séquences avez-vous le plus appréciées? Et êtes-vous du tout intéressé par la coproduction britannique / française 2015 du même nom, mais apparemment pas de remake officiel?

Trace

Je ne suis jamais du genre à dire “qu’il n’y a rien de plus profond”, peu importe le texte. Comme nous l’avons dit maintes et maintes fois: tout le monde retire d’un film ce qu’il y apporte. Les intentions des créateurs n’ont pas d’importance. Une lecture est une lecture et il n’y a pas de «mauvaise» lecture. Donc, même si une personne peut ne pas penser qu’il y a beaucoup d’autres choses aux Road Games, quelqu’un d’autre peut en tirer un sens plus profond que d’autres sont tout simplement incapables de comprendre. En attendant, je vais continuer à voir Road Games comme un thriller de croisière étrange qui se concentre sur le concours de “swing de bite” que vous avez mentionné. Aurions-nous pu voir une version littérale de ce concours prendre vie à l’écran! Merci pour rien, Franklin.

Cela étant dit, la séquence de la salle de bain entrecoupée de Pamela se faufilant dans la camionnette du tueur et se faisant kidnapper est l’une de mes séquences préférées dans le film (cela et le premier meurtre susmentionné). Je suis également friand de la première scène de Quid et Pamela ensemble, qui les voit discuter du tueur et échanger des barbes d’avant en arrière. C’est l’un des moments les plus calmes du film, mais c’est tellement amusant de voir Keach et Curtis se jouer l’un de l’autre que la scène est terminée avant que vous ne le sachiez. J’aimerais pouvoir dire que j’ai adoré le point culminant, mais le troisième acte de Road Games est si long que j’ai trouvé mon esprit errant ailleurs pendant la majeure partie de celui-ci (même si j’ai bien aimé le flic presque écrasé par le camion de Quid).

Joe, vous avez raison de dire que les téléspectateurs queer regarderont de plus près une scène mettant en scène deux hommes dans une salle de bain (combien de scènes de porno gay utilisent ce scénario comme point de départ?), Bien que je m’inquiète des implications de cette déclaration . Si vous avez déjà été ouvertement pédé lors de vos activités sportives, vous pourriez vous retrouver la cible de nombreuses blagues faites dans les vestiaires. Si vous n’êtes pas victime d’intimidation, vous vous sentirez peut-être plus surveillé dans les vestiaires, inquiet que vos coéquipiers pensent que vous les consultez pendant qu’ils changent. Je dis cela comme quelqu’un qui a presque eu une crise de panique à chaque fois que je devais aller aux vestiaires pendant P.E. au collège et au lycée. J’étais tellement inquiète que mes camarades de classe me découvrent pendant que nous changions que je pouvais à peine passer le cours. Donc, même si je suis d’accord avec vous que les téléspectateurs queer regarderont ces scènes de salle de bain avec un œil plus perspicace, je crains que nos lecteurs non-queer ne prennent cela dans le mauvais sens (s’il vous plaît, tout le monde!)

J’ai complètement ignoré votre question sur les choses dans le film qui sont ouvertement australiennes plutôt qu’américaines. Honnêtement, à l’exception de la présence de dingos et du volant d’un côté différent de celui auquel je suis habitué, pas grand-chose à ce sujet m’a crié l’Australie. Vous êtes évidemment beaucoup plus qualifié que moi pour souligner de telles qualités. Vous y avez vécu un an et demi, après tout. J’espère que vous avez pu ressentir une certaine nostalgie de votre séjour à l’étranger en regardant Road Games!

Dans l’ensemble, la nature épisodique de la première moitié du film prend un certain temps pour s’y habituer, bien que j’avoue que je l’ai trouvé assez agréable. Si vous entrez dans ce film en vous attendant à un thriller tendu du début à la fin, vous serez certainement déçu. Si vous vous contentez de faire le tour (heh heh), vous vous retrouverez aspiré dans cet étrange petit monde. Je veux dire, la séquence avec le bateau détruit est idiote, mais elle est mise en scène et filmée si bien que vous auriez du mal à la retenir contre le film. Un film qui joue des choses aussi rapides et lâches avec une structure et un ton que les Road Games ne devraient pas fonctionner, pourtant nous y sommes.

Oh, et je suis toujours partant pour un pseudo-remake (même le genre informel), surtout si Barbara Crampton est dedans. Alors amenez ce film de 2015!

La prochaine fois Que les horreurs: À la demande de La perfection co-écrivain Eric Charmelo, nous restons aux alentours de 1981 et plongeons dans le travail ridicule de la satire de science-fiction de Michael Crichton sur le monde de la modélisation, Looker!

