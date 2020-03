[Horror Queers Podcast] Adorer à l’autel de Grace Jones dans ‘Vamp’

Aventures en garde d’enfants… .Avec des vampires

Après avoir passé les dernières semaines à discuter du remake de Chuck Russell en 1988 de The Blob, du 10e épisode tant décrié de la franchise du vendredi 13 (Jason X) et du film punk mais pas vraiment slasher The Ranger, nous nous dirigeons vers New York pour discuter du film d’horreur humoristique de Richard Wenk de 1986, Vamp.

Dans le film, deux engagements (Chris Makepeace et Robert Rusler) essayez de ramener à la maison une strip-teaseuse pour impressionner leurs futurs frères de fraternité. Leur recherche les mène au After Dark Club, qui se trouve être dirigé par un grand vampire strip-teaseur de performance (Grace Jones). Le chaos s’ensuit.

Assurez-vous de vous abonner au podcast pour obtenir un nouvel épisode tous les mercredis. Vous pouvez vous abonner sur iTunes / Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, SoundCloud, TuneIn, Libsyn, Google Play et RSS.

Épisode 66 – Vamp (1986)

Nous nous dirigeons vers New York (ou est-ce Los Angeles?) Pour faire la fête avec une vampirique Grace Jones dans le film d’horreur humoristique Vamp de Richard Wenk en 1986! Cecil Baldwin, le narrateur de Welcome to Night Vale, nous rejoint pour le shindig!

Rejoignez-nous alors que Cecil nous informe sur les événements de la ville de New York des années 1980, qui n’est apparemment pas remplie d’éclairage vert et magenta. Nous nous dirigeons enfin vers le club de striptease le plus vide de tous les temps: le bien nommé «After Dark Club». Pendant que nous y sommes, nous allons discuter avec Dedee Pfeiffer (sœur de Michelle) avant d’être séduits par une Grace Jones de Kabuki et son strip-tease hypnotique de performance.

Nous essaierons d’étiqueter tous les films que Vamp essaie d’être (Adventures in Babysitting, The Warriors, Fright Night, etc.), tout en félicitant le film de ne pas faire de Duncan de Gedde Watanabe un stéréotype raciste (même si le film oublie lui après le premier acte).

Oh, et Trace établit-il une autre connexion avec Lizzie McGuire? Vous betcha!

Biffez Vamp!

À venir mercredi: c’est le poisson d’avril, ce qui signifie que nous couvrons … le jour du poisson d’avril (le film slasher de 1986, pas le remake atroce de 2008)! Alors prenez votre couteau rétractable et acceptez l’invitation de Muffy St. John à son manoir de l’île et préparez-vous à une fête à (ne pas) mourir.

– Joe & Trace

P.S. Consultez l’article de ce mois-ci sur les Roadgames de 1981. Vous pouvez trouver tous les anciens articles ici.

P.P.S. En prime, si vous vous abonnez à notre Patreon, vous pouvez écouter des épisodes sur The Invisible Man de Leigh Whannell et The Hunt de Craig Zobel. Plus: un commentaire audio complet sur Hollow Man de Paul Verhoeven (2000)!