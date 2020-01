[Horror Queers Podcast] Expliquer pourquoi «Scream 2» est le meilleur film «Scream»

La meilleure suite de tous les temps.

C’est une toute nouvelle année pour Trace et moi, ce qui signifie que nous sommes fermement engagés dans notre mois d’anniversaire! Après un deuxième tour de vitesse la semaine dernière, nous entamons la nouvelle année du bon pied avec notre deuxième discussion sur les films Scream et notre préféré de la franchise.

C’est vrai, nous avons dit ce que nous avons dit. Scream 2 réunit l’écrivain Kevin Williamson et directeur Wes Craven, ainsi que tous les survivants du premier film. La suite traque Final Girl Sidney (Neve Campbell) trois ans plus tard au fictif Windsor College pour une série de meurtres imitateurs dans un deuxième épisode qui met en scène non pas un, mais DEUX des meilleurs décors de l’horreur moderne (la séquence de montage sonore de Gale et la fuite de la voiture qui s’est écrasée). Et cela sans même creuser dans l’icône queer Sarah Michelle Gellar et le tueur révèle Laurie Metcalf et son emblématique tailleur-pantalon blanc comme Mme Loomis.

Assurez-vous de vous abonner au podcast pour obtenir un nouvel épisode tous les mercredis. Vous pouvez vous abonner sur iTunes / Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, SoundCloud, TuneIn, Libsyn, Google Play et RSS.

Épisode 55 – Scream 2 (1997)

Salut! Non, nous le pensons vraiment. Salut!

Après près d’un an d’attente, le temps est venu pour Trace et Joe de creuser dans le meilleur film de la franchise Scream et sans doute la meilleure suite d’horreur de tous les temps.

Rejoignez-nous alors que nous louons le dévouement du film pour développer davantage son trio principal, sa volonté de tuer Randy et, bien sûr, la performance totalement décousue de Laurie Metcalf en tant que Mme Loomis (ou est-ce Mme Loomis? Essayez de garder une trace des prononciations de Joe ).

Également sur le pont: la sagesse du commentaire audio de Wes Craven, des détails du script original divulgué de Kevin Williamson et une pléthore de lectures de lignes, y compris Trace effectuant plusieurs partitions. De plus: plongez profondément dans deux des meilleures séquences d’horreur moderne!

N’attendez pas la vidéo car cet épisode est (accent britannique) “bon”.

Biffez Scream 2!

La semaine prochaine: notre mois d’anniversaire se poursuit alors que nous revisitons la franchise des auberges pour un aperçu de l’auberge de jeunesse à la fois progressive et problématique, partie 2 (2007).

P.S. N’oubliez pas de consulter tous nos articles en ligne ici, y compris le dernier de la version 2004 de The Grudge.

P.P.S. Si vous avez besoin de contenu frais, abonnez-vous à notre Patreon pour des épisodes complets sur la nouvelle suite The Grudge et le plongeon de Kristen Stewart dans Aquatic Horror in Underwater.