[Horror Queers Podcast] Les Kooky Space Antics (et les faux mamelons) de ‘Jason X’

Nous aimons le sexe prénuptial!

Après avoir passé les deux dernières semaines à discuter de bonnes comédies d’horreur comme la création de Jordan Rubin en 2014, la comédie d’horreur Zombeavers et le remake de Chuck Russell en 1988 de The Blob, Joe et moi voyageons en l’an 2455 pour regarder Jim IsaacLa dixième tranche tant décriée de la vendredi 13 la franchise: Jason X!

Dans le film, Jason Voorhees (Kane Hodder) revient avec un nouveau look, une nouvelle machette, et sa même attitude meurtrière qu’il est réveillé sur un vaisseau spatial au 25ème siècle. Il incombe au super scientifique Rowan LaFontaine (Lexa Doig, Andromeda, Arrow), pour aider à mettre fin au saccage de Jason une fois pour toutes!

Assurez-vous de vous abonner au podcast pour obtenir un nouvel épisode tous les mercredis. Vous pouvez vous abonner sur iTunes / Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, SoundCloud, TuneIn, Libsyn, Google Play et RSS.

Épisode 64 – Jason X (2002)

Bon vendredi 13, à tous! Nous célébrons les vacances avec un voyage de retour dans l’espace (après notre épisode sur Hellraiser: Bloodline le mois dernier) avec une vision festive du très décrié Jason X.

Rejoignez-nous pour dire bonjour au camarade David Cronenberg avant de voyager 4,55 siècles dans le futur pour monter à bord du navire Grendel. À bord, nous déplorerons l’interdiction du hockey en 2024, méditerons sur le «conflit Microsoft» et encouragerons Janessa (Melyssa Ade) alors qu’elle gagne du crédit en sextra en employant un jeu de mamelon super docile.

Aussi, pourquoi UberJason n’est-il que dans les 14 dernières minutes de ce film de 87 minutes? Pourquoi les décors de ce film au budget de 11 millions de dollars sont-ils dérivés du film original 1999 de Disney Channel Zenon: Girl of the 21st Century? Harry Manfredini a-t-il arraché la partition Raiders of the Lost Ark de John Williams pour son morceau “Birth of the UberJason”? Et Trace trouvera-t-il une autre façon de faire apparaître The Lizzie McGuire Movie? (La réponse est oui.)

Mais bon, ce n’est pas si mal! Il y a toujours cette séquence VR super intelligente dans le troisième acte, l’androïde KM-14 délicieusement kooky de Lisa Ryder et une tuerie vraiment géniale impliquant de l’azote liquide et une tête de scientifique légèrement vêtue (sérieusement, pourquoi toutes ces femmes scientifiques se mettent-elles le ventre?).

Biffez Jason X!

À venir mercredi: Nous passons à une des offres de Shudder avec une discussion sur le slasher punk de Jenn Wexler dans le parc national The Ranger!

– Joe & Trace

P.S. Consultez l’article du mois dernier sur les Roadgames de 1981. Vous pouvez trouver tous les anciens articles ici.

P.P.S. En prime, si vous vous abonnez à notre Patreon, vous pouvez écouter un épisode sur The Invisible Man de Leigh Whannell. Plus: un commentaire audio complet sur Hollow Man de Paul Verhoeven (2000)!