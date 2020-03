[Horror Queers Podcast] Slasher des années 80 rencontre viol / vengeance dans ‘The Ranger’

Laissez-les renifler de coke

Trace et moi avons passé les dernières semaines à discuter de films à gros budget (ou à gros budget canadien) comme The Blob et Jason X, nous nous tournons donc pour discuter du film du festival indépendant, The Ranger, qui a fait ses débuts au SXSW en 2018. Heureusement, nous avons l’aide de l’extraordinaire punk Annie Rose Malamet de Girls, Guts & Giallo pour nous aider à faire la tête et la queue de la sous-culture.

Dans The Ranger, un groupe de punks, menés par Chelsea (Chloë Levine), fuient la police dans la ville pour se coucher bas dans les bois. Là, ils se heurtent à un garde forestier déchiqueteur – et sociopathe – (Jeremy Holm) dont le penchant pour l’application des règles comprend de nombreux homicides. Les punks trouveront-ils un moyen de survivre, ou finiront-ils comme toutes les autres personnes disparues dont les affiches sont collées dans le dépanneur local?

Épisode 65 – Le Ranger (2018) feat. Annie Rose Malamet

Dans leur tentative de distanciation sociale, les garçons abandonnent la ville et se dirigent profondément dans les bois. Les filles, Annie Rose Malamet, de Guts & Giallo, accompagnent les garçons sur tout ce qui est punk (et Lisa Frank) afin qu’ils puissent comprendre les adolescents ennuyeux du Jenn Ranger de Jenn Wexler.

Êtes-vous prêt pour deux films en un? D’une part, nous avons un retour de slasher des années 80 mettant en vedette des punks contre des autoritaires. D’un autre côté, nous avons un viol / vengeance (secret?) Avec le personnage principal Chelsea (Chloë Levine) potentiellement abusé par son oncle (le réalisateur vétéran Larry Fessenden) ou le Ranger titulaire … ou les deux.

À discuter: quel médicament ces enfants font-ils? Qu’en est-il du symbolisme du loup? Pourquoi le rythme du film souffre-t-il lorsque les tueries commencent? Et pourquoi le film ne penche-t-il pas plus dur dans le punk?

Enfin: Trace s’ouvre sur une rencontre troublante liée au film qui initie une discussion franche sur les critiques de festivals de cinéma, ainsi que sur la relation entre réalisateurs, critiques et production artistique.

Rayez le Ranger!

À venir mercredi: Nous voyageons dans les années 80 pour découvrir un bar de plongée vampire et des performances de Grace Jones avec Vamp de 1986!

– Joe & Trace

