[Horror Queers Podcast] Une lecture Queer étonnamment positive des «martyrs»

Février a été un peu partout en ce qui concerne notre programmation cinématographique, n’est-ce pas? Nous avons d’abord célébré l’anniversaire de Joe avec une discussion approfondie sur la production troublée de Hellraiser: Bloodline (alias Pinhead va dans l’espace!), Puis nous nous sommes joints aux festivités de la Saint-Valentin avec les dames de Double A Horror Highway pour discuter de l’amour au centre de Single White Female. Maintenant, nous jetons un autre regard sur l’amitié féminine avec Pascal LaugierFilm de 2008 Martyrs. Yay?

Dans le film, deux jeunes femmes (Mylène Jampanoï et Morjana Alaoui), toutes deux victimes de maltraitance alors qu’elles étaient enfants, se lancent dans une sanglante quête de vengeance pour se retrouver plongées dans un enfer vivant de dépravation.

Épisode 61 – Martyrs (2008)

Vous l’avez demandé (enfin, au moins l’un d’entre vous l’a fait), et donc nous couvrons enfin le choix des auditeurs qui a été sélectionné dans notre sondage d’auditeurs 2019! C’est vrai, nous discutons du film controversé de Martyrs de Pascal Laugier en 2008 (ou le film le plus anti-spoiler jamais réalisé)! Un grand merci à l’auditeur Brian Conmy de nous aider à appuyer sur la gâchette pour couvrir ce film magistral et profondément bouleversant.

De grands avertissements déclencheurs pour quiconque n’a jamais vu de Martyrs, car ce film est l’un des films les plus troublants jamais réalisés. Ce n’est pas une hyperbole!

Rejoignez-nous alors que nous discutons de ce qui pourrait être l’exemple le plus extrême de privilège blanc jamais mis à l’écran (sérieusement, ces gens sont si riches qu’ils ont apparemment tout le temps du monde pour torturer les jeunes femmes juste pour pouvoir découvrir ce qui se passe après nous mourons) et assigner quelques lectures différentes au film, y compris une lecture queer très positive qui pourrait tourner quelques personnes autour du film.

Nous essaierons également de répondre aux questions qui ont suivi le film depuis sa sortie en 2008, y compris mais sans s’y limiter: Est-ce que sa torture est du porno? Est-ce misogyne? At-il un but? Pourquoi quelqu’un ferait-il ce test d’endurance d’un film?

Oh! Et en bonus, nous avons tous les deux regardé secrètement le remake américain de 2015 sans en parler à l’autre, nous passons donc un peu de temps à comparer les deux films (indice: l’original est meilleur).

Rayez les Martyrs!

