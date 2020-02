[Horror Queers] Sex-Bending un monstre littéraire classique dans ‘Dr. Jekyll et sœur Hyde ‘

Chaque mois dans Horror Queers, Joe et Trace abordent un film d’horreur avec des thèmes LGBTQ +, un quotient de camp élevé ou les deux. Pour les fans d’horreur queer comme nous, il y a autant de valeur dans les discussions sérieuses sur la représentation que dans la lecture d’un film d’horreur ridiculement stupide / amusant avec une mentalité YAS KWEEN. Sachez qu’à aucun moment nous n’obtiendrons Babashook.

*** SPOILERS pour Docteur Jekyll et sœur Hyde à suivre.***

*** SPOILERS pour Docteur Jekyll et sœur Hyde à suivre.***

Synopsis: Le Dr Henry Jekyll (Ralph Bates) expérimente des femmes récemment décédées déterminées à découvrir un élixir pour la vie immortelle. Le succès permet sa transformation spectaculaire en la belle mais psychotique sœur Hyde (Martine Beswick) qui traque les ruelles sombres de Whitechapel pour les jeunes victimes innocentes, assurant ainsi la poursuite de la recherche tachée de sang.

Aspect étrange: Le Dr Jekyll passe à une femelle Hyde et a une fascination (plutôt compréhensible) pour ses nouveaux seins avant de se déchaîner.

Où diffuser: Le Dr Jekyll et Sister Hyde sont disponibles en streaming pour 2,99 $ sur Amazon Prime, YouTube et Vudu. Scream Factory a également sorti un Blu-Ray à la fin de l’année dernière.

Joe, j’ai l’impression d’être dans un A.A. rencontrer les aveux que je m’apprête à faire, alors voilà: bonjour, je suis Trace et je n’ai jamais vu de film Hammer Horror auparavant. Eh bien, au moins pas un de leurs films classiques de leur apogée. J’ai vu leurs sorties modernes comme Let Me In, The Quiet Ones, The Woman in Black (et sa suite) et le prochain The Lodge, mais rien qu’ils aient produit avant 2010.

On m’a dit que le Hammer moderne n’a rien à voir avec le Hammer classique, et si le Dr Jekyll et Sister Hyde veulent dire quelque chose, cette affirmation est 100% correcte. Repérez les gardiens de l’horreur qui m’accusent de ne pas être un “vrai” fan d’horreur, mais c’est un lieu d’honnêteté et je suis ici pour être honnête. Alors merci (?), Joe, de m’avoir présenté mon premier “vrai” film Hammer Horror: Dr. Jekyll et Sister Hyde.

Avant de nous plonger dans le film de Roy Ward Baker, faisons d’abord un peu d’histoire. Après tout, je ne suis peut-être pas la seule personne dans ces régions ici qui a besoin d’être éduquée sur ce domaine particulier de l’histoire de l’horreur.

Hammer Film Productions a été fondée en 1934, mais était à son apogée du milieu des années 1950 jusqu’à la fin des années 1970. Que s’est-il passé au milieu des années 50? Ce serait la naissance de Hammer Horror! Tout a commencé avec une adaptation en 1955 de la série de science-fiction de la BBC Television, The Quatermass Experiment, mais ce n’est qu’en 1957 que le studio a décroché l’or avec leur premier film d’horreur gothique, The Curse of Frankenstein. Ce film a non seulement la particularité de rapporter 70 fois (!) Son budget aux recettes du box-office, mais aussi d’être le tout premier film d’horreur à montrer un gore en couleur (ce dernier fait a suscité toute la controverse, même s’il a sans aucun doute joué un dans le succès du film au box-office).

Après avoir réglé certains problèmes juridiques avec Universal International, le détenteur des droits du personnage de Dracula, Hammer Films a sorti Horror of Dracula en 1958, qui a battu des records au box-office. Cela a conduit Universal International à vendre à Hammer Films les droits de remake de toute sa bibliothèque de films classiques. De là, Hammer Films avait leur choix de la portée de monstres universels classiques comme The Invisible Man et The Phantom of the Opera, et ils ont également barboté dans d’autres personnages d’horreur célèbres comme The Abominable Snowman et, oui, le Dr Jekyll et M. Hyde .

Cela nous amène au Dr Jekyll and Sister Hyde de Roy Ward Baker, qui était l’un des neuf films d’horreur que Hammer a sorti en 1971. Le film ajoute une touche de genre au roman étrange 1886 de Robert Louis Stevenson sur le Dr Jekyll et M. de 1886. Hyde en présentant le tour du Dr Henry Jekyll en femme fatale qu’il surnomme Edwina Hyde. Vous ne pouvez pas dire que Hammer a hésité à expérimenter avec de la littérature classique. Vous voyez, sœur Hyde était la troisième adaptation de la nouvelle de Hammer. D’abord vint le vilain petit canard de 1959 (une version comique du conte), puis 1960 vit la sortie des deux visages du Dr Jekyll (qui transforma M. Hyde en un coureur de jupons suave).

Avance rapide de 11 ans, et, dans un effort pour essayer quelque chose de nouveau, ils ont fait appel à la vierge Hammer Brian Clemens pour écrire le script du Dr Jekyll et de Sœur Hyde pendant que Baker était embauché pour diriger. À cette époque, Baker avait réalisé plusieurs films de vampires pour Hammer (Scars of Dracula et The Vampire Lovers étant les plus notables), ainsi que The Quatermass and the Pit de 1967, la troisième et dernière entrée de la franchise qui a donné naissance à Hammer Horror.

En ce qui concerne spécifiquement le film, j’avoue que j’ai apprécié le Dr Jekyll et Sœur Hyde beaucoup plus que je ne le pensais! Je ne l’ai pas trouvé aussi offensant que je le pensais non plus (bien que vous changiez peut-être d’avis à ce sujet dans votre analyse, cependant). Ma plus grande observation: le rythme est-il un peu lent? Je dirais que oui. La romance entre Jekyll et Susan (Susan Brodwick) est nécessaire à l’intrigue, mais elle nuit certainement à toutes choses Edwina Hyde (Martine Beswick), qui obtient étonnamment peu de temps d’écran dans le film. C’est dommage, car Bond Girl, deux fois obligée, se transforme en une magnifique performance.

Joe, je crains de vous avoir laissé l’analyse initiale. Quelle est votre lecture du Dr Jekyll et de Sœur Hyde? Est-ce une histoire progressiste sur l’identité de genre? Juge-t-elle les femmes monstrueuses? Que diriez-vous de ce moment maladroit (mais en quelque sorte toujours humoristique) où Edwina lorgne ses propres seins? Et sans le chercher, qu’est-ce qui a mené à la mort de Hammer Horror à la fin des années 1970?

Oh bien sûr, mou, laissez-moi toutes les analyses lourdes!

Je plaisante car il est important que nous fournissions un certain contexte, en particulier lorsque nous discutons de films plus anciens (ou étrangers). S’il s’agissait d’un épisode du podcast, nous parcourrions toute l’histoire de la production avant de passer au film de toute façon, donc vraiment vous vous en tenez à notre format établi.

Plus précisément, cependant, l’histoire est la clé de ce film en particulier parce que d’un point de vue contemporain, le Dr Jekyll et Sister Hyde peuvent être lus de l’une (sans doute) de trois manières très différentes. L’une d’elles est particulièrement dédaigneuse de la politique sexuelle du film, mais en 1970, lorsque le film a été tourné, il n’aurait même pas été un sujet de discussion.

Je fais bien sûr référence à l’une des lectures selon lesquelles Jekyll et Hyde est un récit trans, car il implique un homme en transition vers une femme. En faisant des recherches sur les réactions queer au film, je suis tombé sur une critique archivée du film sur le site Web Queering The Closet, qui revient dur sur le docteur Jekyll et Sister Hyde parce qu’il utilise le cliché d’horreur fatigué d’une personne non conforme au genre comme son monstrueux méchant. Comme nous en avons discuté avec waaaay dans notre deuxième article sur Insidious: Chapter 2 (et plus récemment dans The X-Files: I Want To Believe), lorsque les films d’horreur hollywoodiens présentent des hommes habillés en glisser ou afficher des caractéristiques trans *, tels que Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux, ils sont fréquemment présentés comme des déviants et des assassins.

* Évidemment, le glisser-déposer n’est pas la même chose, mais Hollywood – en particulier Hollywood d’avant 2000 – a tendance à les traiter comme si elles l’étaient.

Pour cette lecture, la comparaison la plus proche pour le docteur Jekyll et la sœur Hyde est probablement Norman Bates dans Psycho. Dans les deux films, le protagoniste masculin est présenté comme livresque et socialement retiré (à la limite de maladroit) avec de légers désirs voyeuristes. La transformation qui accompagne le personnage féminin – Mme Bates et Hyde – introduit le meurtre dans le récit, comme si la transgression de genre ne pouvait conduire qu’au chaos, à la folie et à la mort. Cela devient encore plus compliqué dans le film Hammer parce que les meurtres sont associés au travail de Jekyll sur un élixir magique McGuffin qui nécessite le meurtre de femmes littéralement pour les hormones féminines. Queering the Closet considère cela comme particulièrement dangereux compte tenu de la façon dont les TERFS (trans féministes radicales exclusives) décrivent les femmes trans comme des femmes «moins que» ou «inauthentiques» parce qu’elles utilisent des hormones pour voler ou usurper l’identité de «vraies» femmes. Il est évident que les identités trans sont beaucoup plus compliquées et nuancées que la représentation physique ou les traitements hormonaux, mais l’argument selon lequel le film propose un récit «trans is monstrueux» est valable, en particulier compte tenu de la dernière prise de vue du film, qui s’attarde sur la corps de Jekyll / Hyde en mi-transition grotesque au milieu des réactions horrifiées des badauds victoriens.

Le texte original de Stevenson regorge d’examens critiques sur la dualité de l’homme et la capacité de violence à l’intérieur de chacun, qui reste tout aussi pertinent en 1971 qu’en 2020. Au moins, compte tenu de la proximité du film avec les émeutes de Stonewall en 1969 (dans lesquelles la communauté transgenre a joué un rôle important) et la montée du féminisme de la deuxième vague aux États-Unis, il semble probable que le film a été conçu comme une rotation innovante et politiquement opportune sur un conte classique.

Même si la lecture transphobe est mise de côté, il y a cependant une seconde lecture du film comme misogyne. Si Jekyll et Hyde sont considérés comme des entités entièrement distinctes, la présentation de Hyde comme un tueur rusé qui se complaît à assassiner des travailleuses du sexe évoque clairement la peur (masculine) d’une femme libérée sexuellement. Elle menacera de belles femmes complaisantes et respectueuses des règles comme Susan! Elle attirera des idiots motivés par la libido comme le frère de Susan Howard (Lewis Flander) et le professeur Robertson de Gerald Sim dans sa toile! Eh bien, elle dépensera même tout votre argent durement gagné pour des robes rouges et des jarretières sexy! L’horreur, Trace!

Blague à part, cependant, le docteur Jekyll et sœur Hyde jettent une femme dans le rôle de l’agresseur, de la tentatrice, du méchant assoiffé de sang. Même si l’on peut faire valoir que Jekyll commet en fait plusieurs meurtres au nom de la science, ce qui en fait un personnage méchant à part entière, Ralph Bates ne joue pas Jekyll comme un mal (par rapport à Beswick, dont Hyde vit le film avec une performance à la fois campy et sexy). Ajoutez à cela la scène du lorgnage du sein (drôle, mais aussi exploiteuse) et la suggestion que le manque de force physique de Hyde est à blâmer pour la chute de Jekyll / Hyde du toit sur le point culminant et les accusations de misogynie.

Mais il y a ensuite une troisième lecture, c’est que le film est en fait assez progressif. Jekyll est régulièrement décrit comme un bourreau de travail qui ne saisit pas les opportunités de la vie (une relation avec Susan). Il est également narcissique et s’entoure d’autres hommes douces (le professeur Robertson) qui nourrissent son ego. Bien que Hyde ne soit guère un agent du bien, son esprit est aventureux, audacieux et repoussant les limites; voici un film qui n’est vraiment libéré et qui vit délicieusement qu’une femme s’empare du pouvoir des hommes.

Le fait que le méchant soit une femme peut également être considéré comme passionnant. Bien qu’il y ait eu un débat parmi les membres de la communauté queer, en particulier, sur ce à quoi ressemble la «représentation», certains soutiennent qu’elle devrait inclure des personnages vicieux et vicieux tout aussi souvent que des protagonistes moins symboliques ou des personnages secondaires. Le docteur Jekyll et la sœur Hyde ont peut-être le rôle d’une antagoniste dans une femme, mais c’est aussi le meilleur personnage du film! Le plus gros problème du film, comme vous l’avez dit, Trace, c’est qu’il n’y a tout simplement pas assez d’elle!

À vrai dire, Trace, je suis en conflit avec la politique d’identité sexuelle du film. Je pense qu’il y a du mérite dans toutes ces lectures, ce qui me fait apprécier encore plus le film. Non seulement c’est un film très attrayant, avec de superbes astuces visuelles du réalisateur Baker, mais c’est un excellent exemple d’un vieux film qui soulève beaucoup de questions politiques / sexuelles pour le public. Ce n’est pas un film simple et sûr, c’est ce à quoi je m’attendais quand nous nous sommes lancés dans ce choix et je suis vraiment reconnaissant d’avoir dû fouiller dans mes sentiments pour le disséquer.

Que pensez-vous de ces trois lectures, Trace? Pouvons-nous parler des performances un peu plus en détail, en particulier la livraison de la ligne de droll de Lewis Flander (souvent aux frais de Jekyll et Susan)? Et qu’avez-vous pensé de la façon dont Baker tourne les scènes de transformation?

La

Mais Joe, comment peut-il y avoir trois lectures pour un film?! Savez-vous même quelles étaient les intentions de Clemens quand il a écrit le script? Vos présomptions sur ce que le film essaie de dire affichent un niveau d’orgueil inégalé! Penser qu’on pourrait assigner sa propre lecture à un film sans consulter ni l’écrivain ni le réalisateur, c’est de la folie!

Je plaisante, bien sûr, mais le paragraphe ci-dessus est une version hyperbolique de certains des commentaires que nous recevons de nos lecteurs les plus antagonistes, donc j’ai pensé que ce serait drôle. Avez-vous ri ……?

Bon, passons à autre chose….

Étant optimiste que je suis, je choisis de m’abonner à la troisième lecture et je crois que le film est progressif. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises dans ces articles: cela ne signifie pas que les deux autres raisons ne sont pas valables et cela ne signifie pas que je rejette catégoriquement ces dernières. J’essaie juste de garder les choses positives.

La lecture transgenre négative du film est un argument convaincant, mais l’aspect qui le complique est le fait que le film postule que les hormones féminines sont supérieures aux hormones mâles. Les femmes ont statistiquement une durée de vie plus longue que les hommes, c’est pourquoi l’œstrogène est nécessaire pour compléter l’élixir de Jekyll. Le fait que Hyde soit un meurtrier est un sous-produit de l’élixir de Jekyll. Ce n’est que temporaire, et elle doit donc retourner dans le placard après avoir passé quelques instants éphémères en dehors. Elle devient de plus en plus folle à mesure que le film avance, mais ce n’est pas sa féminité qui la rend folle; c’est simplement sa volonté de vivre et d’être libre. Ce film considère le sexe féminin comme biologiquement supérieur au sexe masculin, vous ne pensez pas?

Chose intéressante, Bates a exprimé son intérêt à jouer le rôle de Hyde dans la traînée lorsque les producteurs ont eu du mal à lancer Hyde (de nombreuses actrices de Hammer ont refusé le rôle parce qu’il fallait de la nudité). Pouvez-vous imaginer à quoi cela aurait ressemblé? Nous en avons un bref aperçu lorsque Hyde revient à Jekyll pendant le meurtre de Robertson, mais ce n’est qu’un instant.

Je ne suis pas d’accord avec la suggestion selon laquelle Jekyll et Hyde sont deux entités complètement différentes. J’ai toujours considéré Hyde comme l’id de Jekyll. Ce que Stevenson essayait de dire dans sa nouvelle, c’est que tous les hommes ont une obscurité en eux attendant d’être déchaînés. Jekyll a involontairement trouvé un moyen de le faire en «donnant naissance» à Hyde. Si nous regardons Hyde à travers cet objectif, cela complique un peu le docteur Jekyll et sœur Hyde: le côté obscur de Jekyll est la femme qu’il a toujours voulu être. Elle a intrinsèquement tort. C’est un cas extrême et littéral de queerness réprimée, mais Edwina est la personnification de la répression de Jekyll. Le fait qu’elle soit une renarde meurtrière nous met un peu dans un guichet collant, car (comme vous l’avez mentionné), elle transforme l’aspect étrange de Jekyll en trope «queer en colère» que nous avons vu tant de fois au fil des ans.

La grande question concernant le film est simplement «pourquoi?». Pourquoi faire un flip de genre avec cette propriété? La réponse simple est de raconter cette histoire d’une manière nouvelle et unique, mais ne vous demandez-vous pas quelle a été la réaction des fans à la sortie du film? Ce n’est pas différent de l’échange de genre que nous voyons aujourd’hui dans les grandes franchises comme Ghostbusters, Ocean’s 8 et (éventuellement) les futurs films 007. Si Internet avait existé en 1971, pensez-vous que soeur Hyde aurait reçu le même nombre de contrecoups que ces films? Pouvez-vous imaginer si quelque chose comme ça est sorti aujourd’hui? J’entends pratiquement les cris anti-éveillés provenant des incels.

Quant à la scène de transformation initiale, elle est géniale. Baker choisit de ne pas utiliser la dissolution par recouvrement qui était populaire tout au long des années 30 et 40 (voir la transformation de Lon Chaney dans les dix dernières minutes de The Wolf Man pour un exemple de cet effet). Au contraire, nous obtenons une longue prise continue qui (apparemment) ne se casse jamais. Pour être parfaitement honnête, je ne sais pas comment cette scène a été réalisée car elle est si transparente. La seule partie de la scène de transformation qui ne fonctionne pas est le gonflement de la partition de David Whitaker lorsque le visage de Hyde est finalement révélé. C’est un peu trop exagéré à mon goût. C’est presque comme si la révélation était censée être jouée pour rire.

Malheureusement, je n’ai pas grand-chose à dire sur Howard et Robertson. Ce sont surtout des personnages ternes, leur seul aspect intéressant étant la stupidité avec laquelle ils agissent en voyant simplement Edwina. C’est le trope standard “les hommes pensent avec leurs bites” et il n’y a pas grand-chose de plus que ça. Bien que j’avoue que j’ai été très excité de voir Edwina utiliser la convoitise de Robertson contre lui, ce n’est pas la première (et certainement pas la dernière) utilisation de ce trope (voir: 1995’s Species ou 2009’s Jennifer’s Body for juste quelques exemples).

Joe, nous n’avons pas vraiment creusé la façon dont le film se connecte aux événements de la vie réelle. Que pensez-vous de l’inclusion de Burke et Hare (dont, certes, je n’avais jamais entendu parler avant de regarder ce film) et Jack the Ripper? A-t-il ajouté une couche supplémentaire au film pour vous? Ou avez-vous trouvé cela désagréable? Et je suis surpris que vous n’ayez pas mentionné que Hyde fait sa robe rouge avec ces putains de rideaux. Nous avons un Maria von Trapp régulier entre nos mains! Enfin, que pensez-vous de la mort de Jekyll, dans laquelle son corps est découvert comme une fusion hideuse de Jekyll et Hyde réunis en un seul?

Je suis un peu surpris que vous n’aimiez pas Howard considérant qu’il est essentiellement le commentateur garce du côté. Je m’attendais à moitié à ce qu’il soit le gay secret, sirotant des cocktails et habillant les gens qu’il trouve inférieurs, donc c’était un peu décevant quand il a été attiré dans le piège de Hyde (et il ne meurt même pas! WTF).

Quant aux événements de la vie réelle, je les aimais beaucoup. Jekyll and Hyde n’a jamais été mon conte à l’ancienne préféré – je le trouve trop simpliste pour être honnête – alors j’étais heureux pour un crossover innovant. Je n’entrerai pas dans l’histoire de Jack l’Éventreur, que la plupart des gens connaissent probablement, mais j’ai apprécié de chercher exactement qui étaient Burke et Hare afin de mieux comprendre leur rôle dans le film. Dans la vraie vie, ces hommes étaient des voleurs de sépultures qui ont vendu des corps à des médecins en Écosse au milieu du 19e siècle pour des recherches médicales et des études anatomiques.

Alors que le fait que Burke et Hare aient finalement tué 16 personnes pour alimenter la demande de cadavres est odieux, les circonstances qui ont poussé cette demande sont assez fascinantes: à l’époque, la loi limitait la procuration des corps exclusivement aux personnes décédées en prison, suicide ou s’ils étaient orphelins. De toute évidence, les limites de la loi n’excusent pas ces hommes, qui étaient essentiellement des assassins à but lucratif, mais cela met en évidence à quel point des restrictions trop strictes inciteront inévitablement les criminels entreprenants à trouver une solution de contournement et pourquoi les gens qui peuvent participer au don d’organes et de sang devraient s’ils se sentent si enclins. Bien sûr, en tant qu’hommes queer, vous et moi ne sommes pas autorisés à participer entièrement à cette activité, mais c’est une discussion sur la discrimination pour une autre fois.

Heureusement, nous aurons toujours la glorieuse icône de la diva Edwina Hyde, rejoignant le panthéon des femmes innovantes (pas seulement Maria de Sound of Music, mais aussi Scarlet O’Hara de Gone With The Wind) qui transforment les textiles suspendus en looks avant-gardistes. Cette garce aurait donné aux filles de RuPaul’s Drag Race une course pour leur argent avec son look “drag on a budget”!

Peut-être que sa fabuleuse raison pour laquelle elle a dû mourir à la fin, Trace? Il n’est pas difficile d’imaginer qu’une femme aussi audacieuse et impétueuse aurait du mal à se fondre dans le Londres victorien. Quant à cette mort finale, elle semblait appropriée compte tenu de la direction du film. J’ai adoré l’utilisation du vitrail bleu et rouge car les deux personnages se sont affrontés – c’est exactement la bonne quantité de drames supérieurs que je cherchais. La même chose peut être dite pour le résultat final, qui met à nu la dualité de Jekyll et Hyde pour tous les curieux. Fait amusant: c’est Beswick sous tout ce travail de masque prothétique, ce qui me suggère que s’ils n’étaient pas morts, Hyde aurait persévéré comme la personnalité la plus forte. Les femmes gagnent toujours, Trace!

