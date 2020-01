[Horror Queers] Votez maintenant dans les «héréditaires» 2020 et célébrez la meilleure horreur de 2019!

Le cri entendu sur Internet plus tôt cette semaine était que les fans d’horreur déploraient le manque (continu) de reconnaissance pour notre genre bien-aimé. Que vous pensiez ou non que la reconnaissance publique des normes est importante, les Oscars et d’autres organismes de récompense ont un impact sur la visibilité, le box-office et l’acceptation générale du genre, il est donc difficile de ne pas accepter le manque de reconnaissance, par exemple, de Lupita Nyong. ‘o et Jordan Peele pour nous, ou Florence Pugh et Ari Aster pour Midsommar ou Robert Pattinson, Willem Dafoe et Robert Eggers pour The Lighthouse comme un léger.

Eh bien, si nous ne pouvons pas les rejoindre, battons-les à leur propre jeu.

Entrer les héréditaires 2020 (nommé d’après l’omission héréditaire de Toni Collette des Oscars de l’année dernière). Les prix sont un vote public qui reconnaîtra le meilleur de l’horreur en 2019. Les nominations ont été initialement compilées par Trace Thurman et moi pour le podcast Horror Queers, mais lorsque nous avons vu les nominations aux Oscars, nous avons pensé qu’il y aurait beaucoup de gens qui ont envie de faire entendre leur voix et voter.

Voici ce sur quoi vous votez:

Meilleure version large

Meilleur Sequel / Remake / Reboot

Meilleur VOD / Streaming

Meilleur télé d’horreur

Meilleur réalisateur

Meilleur acteur

Meilleure actrice

Meilleur acteur dans un second rôle

La meilleure actrice dans un second rôle

Meilleur animal

Meilleur méchant

Meilleure séquence; et

Meilleure mort

Cliquez ici voter. La date limite d’inscription est le mercredi 22 janvier à 23 h 59 HNE. Les gagnants seront annoncés sur les comptes de médias sociaux Horror Queers (groupe Facebook et Twitter), ainsi qu’un minisode spécial Patreon qui sortira le jour de la cérémonie des Oscars (dimanche 9 février).