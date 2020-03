Horror Unlimited: 5 bandes dessinées d’horreur Marvel que vous devriez lire de façon excessive dans Marvel Unlimited

Nous savons tous comment binge watch. Nous avons été formés en tant que société et culture à ce stade, grâce en grande partie à des services tels que Netflix, Hulu et diverses autres plateformes de streaming. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que les bandes dessinées ont de nombreuses applications qui permettent essentiellement aux fans de faire la même chose… mais avec des bandes dessinées. Des applications telles que Marvel Unlimited.

Marvel Unlimited coûte 9,99 $ / mois et fournit une multitude de bandes dessinées Marvel, couvrant toute l’histoire de l’éditeur de mastodonte, avec un contenu constamment mis à jour qui couvre à la fois le passé et le présent. La plupart des nouvelles séries peuvent être trouvées, avec seulement six mois de retard, alors qu’elles traitent et convertissent une pléthore d’œuvres plus anciennes sur l’application.

Donc, je me suis dit, alors que nous sommes tous coincés à la maison en ce moment, plongeons-nous dans des séries et des courses d’horreur que vous pourriez être en train de lire de façon excessive dans les semaines à venir. Alors que le manque de contenu Nightstalkers est une omission flagrante, les fans d’horreur peuvent encore trouver beaucoup à apprécier…

Uncanny X-Men # 159

Je ne vais même pas mentir, je suis partiale ici. C’est la première bande dessinée que j’ai jamais lue et elle a lancé ma fascination pour les super-héros et l’horreur en même temps. Chris Claremont fait équipe avec Bill Sienkiewicz, frénétique et inégalé, pour opposer les Merry Mutants de Marvel contre The Count lui-même. C’est vrai, friggin Dracula.

Lorsque Dracula kidnappe Storm, sans doute l’un des membres les plus forts de l’équipe, il appartient au reste de l’équipage d’affronter un mal qui dépasse tout ce qu’il a déjà contesté. Jusque-là, les X-Men étaient habitués à combattre d’autres mutants, des extraterrestres et des cerveaux maléfiques, mais quelque chose de si mystique était hors de leur domaine de confort. Ce conflit conduit à un certain nombre de moments marquants dans ce numéro solo, à courir après l’horloge pour s’assurer que Ororo ne devienne pas la mariée la plus puissante de Dracula.

Claremont est un maître de la prose violette qui est savamment utilisée ici avec la dynamique des super-héros et du surnaturel se prêtant parfaitement à l’écriture de l’époque gothique d’origine de Dracula, et Sienkiewicz n’est pas aussi fou qu’il obtient avec The New Mutants plus tard, mais son les crayons sont toujours parfaits, jouant avec certains des éléments les plus insaisissables du monde de l’horreur. Il est difficile de ne pas tomber amoureux du charme de Wolverine qui essaie d’utiliser ses griffes pour créer une croix et se moque de lui car il n’est pas un vrai croyant, seulement pour que Nightcrawler utilise des branches pour éloigner le comte.

Celui-ci est un problème singulièrement amusant. Dracula se présenterait de manière importante des décennies plus tard, mais pour le moment, Uncanny X-Men # 159 était une belle pièce unique.

Homme-chose (2017)

On soutiendra à jamais que Man-Thing est une arnaque de Swamp Thing, ou vice versa, les deux étant des monstres vivant dans les marais composés de plantes et spécifiquement en harmonie avec la Terre. Man-Thing est le scientifique Ted Sallis, un biochimiste qui travaillait sur une recréation du même sérum de super soldat qui a créé Captain America, mais a été chassé de la route lors de la fuite de A.I.M. agents. En raison des composants mystiques et chimiques du marais, il a été instantanément transformé en Man-Thing, une créature incroyablement puissante et empathique qui a des pouvoirs variables selon l’écrivain, sauf pour sa seule constante: le contact de la peur. Quiconque ou tout ce qui peut craindre brûlera au contact de Man-Thing.

Dans cette mini-série 2017, le créateur bien-aimé de Goosebumps, R.L.Stine, a pris un élan à la bizarrerie de l’âge d’argent. La série reposait en grande partie sur le fait que Man-Thing est un protecteur du Nexus de toutes les réalités, trouvé dans son marais à Chypreville. Dans cette série repensée de cinq numéros, Man-Thing a retrouvé son discours et ses processus de pensée et travaille comme acteur à Hollywood avant d’être licencié et se heurte à… Man-Thing? Il s’avère que quelqu’un a kidnappé le vieux-père, un ancien être divin qui contrôle le chaos sur Terre. Man-Thing doit entrer dans le Nexus et affronter la reine Irena alors qu’elle espère torturer et tuer Oldfather.

Stine fait ce qu’il fait de mieux, gardant les choses excentriques et décalées, un brillant mélange d’horreur et d’humour. (Après avoir mis le feu à un zombie, Man-Thing lui dit de ne pas faire de «cendre de vous-même».) Cela rappelle merveilleusement les vieilles bandes dessinées de Ditko Dr. vraie sensation de bandes dessinées d’horreur à la Bernie Wrightson, en particulier chaque fois qu’une grosse bête se présente. La cerise sur le gâteau est que chaque numéro a une courte histoire de Stine, lui permettant de jouer avec des histoires de fantômes classiques et des légendes urbaines.

Ruines

Warren Ellis est un peu pessimiste et il est connu pour cela. Habituellement bondissant dans la scène de la bande dessinée indépendante, écrivant des contes incroyablement entêtants qui mélangent les super-héros, la science et la pâte à papier, Ellis est également bien connu pour créer des histoires de dilemme moral, de nihilisme et de scénarios les plus défavorables. Dans Ruins, il retourne la merveille des merveilles d’Alex Ross et de Kurt Busiek et pose la question: et si nous n’entrions jamais dans l’âge des merveilles?

La série commence par le Quinjet des Avengers explosé par un missile et se propose de disséquer les différences entre ce monde et le standard 616 (le numéro désigné de l’univers Marvel principal). Alors que le journaliste Phil Sheldon commence à chercher des réponses, le lecteur découvre que Captain America a pratiqué le cannibalisme, Jean Gray se prostitue et Hulk a existé pendant un moment avant d’exploser en tumeurs monstrueuses qui l’ont déchiré. Avec l’art dévastateur de Terese et Cliff Nielsen, c’est un monde dur et désespéré, la version miroir dystopique de la maîtrise illustrée de Ross dans Marvels.

Rempli de commentaires satiriques et d’humour sombre et sombre, Ruins rappelle certains de nos films d’horreur les plus sombres préférés.

Immortal Hulk (Actuel)

Pendant des décennies, The Hulk a souvent rencontré un problème similaire à celui de Superman en ce qui concerne les séries en cours: comment rendre quelqu’un presque invincible intéressant? Les écrivains ont trouvé des façons créatives de jouer avec le goliath vert, que ce soit en introduisant une foule d’autres ennemis rayonnés par les rayons gamma, en jouant avec le trouble dissociatif de l’identité et sa carte d’identité, ou en mettant l’intelligence de Bruce Banner dans le corps de Hulk. Nous avons vu des façons vraiment inventives de faire de lui plus qu’un simple gros meurtrier (bien que ce soit trop amusant parfois).

Personne, cependant, n’a jamais pensé transformer la bataille mentale constante de Hulk avec lui-même en un étrange cauchemar cronenbergien plein d’horreur corporelle et de références apocryphes aux archanges et à l’enfer. Jusqu’à maintenant. Immortal Hulk d’Al Ewing est vraiment l’une des meilleures bandes dessinées sur les étagères en ce moment, et d’ici la fin, pourrait être l’une des meilleures courses que nous ayons jamais vues. Jouant avec des idées de retour en arrière qui remontent à l’âge d’argent, comme Hulk qui ne sortait que la nuit, Ewing a plongé profondément dans l’histoire de Hulk, ses origines et l’étrange entrelacement de la magie et de la science dans les rayons gamma.

Ce qui commence comme une narration alimentée par les super-héros du Docteur Jekyll et de Mister Hyde se transforme rapidement en une des horreurs les plus loufoques, les plus virulentes et les plus gonflement du corps que j’ai jamais vues sur n’importe quel support. D’une manière ou d’une autre, contre toute attente, Ewing est capable de créer une histoire fascinante autour de Banner and the Hulk, ainsi que de ses personnages de soutien, et il lance une boule de courbes presque tous les problèmes qui vous tiennent accro. Pendant tout ce temps, cela ressemble encore beaucoup à une bande dessinée de super-héros. C’est absolument du matériel à lire absolument.

Franken-Castle (Punisher # 11-21, 2010 Run)

En 2010, Marvel a tout renversé dans un événement croisé appelé «Dark Reign», où nous avons vu Norman Osborne devenir le chef de S.H.I.E.L.D., construisant sa propre équipe de Avengers à partir de méchants. Au milieu de cela, Rick Remender a décidé d’emmener Frank Castle dans une direction que personne n’aurait jamais prédit.

Après avoir été tranché et coupé en morceaux par Daken (le fils de Wolverine perdu depuis longtemps), Morbius et la Légion des monstres ont trouvé Frank et l’ont reconstitué, à la Frankenstein. Soudain, le vétéran vigilant est l’un des morts-vivants et est entraîné dans une mission remplie d’une liste de personnes étranges et sauvages, y compris Morbius, Man-Thing, une armée de chasseurs de monstres super-soldats japonais et un crâne géant dans un robot monstre tuant la machine.

C’est très amusant de voir Frank Castle retiré de son élément normal et plongé dans le monde des batailles de monstres de style kaiju et des mythes surnaturels, sans avoir à se soucier des blessures corporelles et à simplement augmenter les dégâts qu’il inflige. C’est une sacrée course à pied, et à mi-chemin environ, nous passons les vitesses au plein «Journal de guerre» Frank alors qu’il utilise ses nouvelles capacités et ses dons pour commencer à traquer les tueurs qu’il veut traduire en justice. C’est une balade à haut indice d’octane, aux arcanes et aux balles.